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Строительство новой и лучшей Европы

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Предложение вновь действительно с 1991-го года.
PS. По наводке Мирославы Бердник.

PS2. Несколько дурачков с криками "Почему вы не пишите про Байрактары, почему скрываете СТРАШНУЮ ПРАВДУ" отправлены на подвал. Для идиотов повторяю, материалы по Донбассу, в том числе и по БПЛА вчера и сегодня выходили в Телеграм. Телеграм находится здесь https://t.me/boris_rozhin Там также можно подписаться и читать посты, далеко не все из которых появляются в ЖЖ.
Там также можно завыть, забиться, захрипеть в комментариях по любому поводу, но помнить – в отличие от ЖЖ, в телеграме амнистии нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7168661.html
Метки: гастарбайтеры, листовки, оккупация, третий рейх, Украина
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