Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
Недавно Владимир Путин заговорил о "Большой России". Возможно ли восстановление исторических территорий? Когда в состав вернётся Белоруссия, и что ей мешает? С кем будет новое Союзное Государство, а с кем планируется новая федерация? Какие договорённости существуют уже сейчас? Кто возглавит новый союз, и когда всё это будет реализовано? Об этом беседуют директор Института национальных кризисов Николай Сорокин и ведущий Андрей Фефелов.