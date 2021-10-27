Аннотация:

Одним из положений орфографической реформы 1917 г. было фонетическое правило написания приставки без-: с З перед звонкими согласными и -С перед глухими. Раньше же во всех позициях писали без-.

Этот правописный нюанс послужил к рождению невероятно нелепого мифа: якобы в русском языке «не существует» приставки бес-, есть только без-. Написания с -С — в одном случае большевицкая диверсия против русского народа, в другом — вызов бесов.

Казалось бы, очевидный бред. Но защитников этой идейки у нас немало, а также немало и тех, кто всегда пишет без- в современной орфографии.

Представляю вам историю вопроса: как писали приставку в разные века отечественной письменности, почему по дореформенным правилам писали только без- и почему решили писать по современным правилам после 1917. Ну и «разоблачение» идеи о вызывающей бесов приставке, если таковое вообще возможно — начинаем сеанс лингвистического экзорцизма!

Содержание:

00:00 Вступление

02:27 Принципы устройства орфографии

04:43 Вариативность в орфографии

05:54 Реклама

07:56 История разных написаний приставки бес-

18:18 Почему раньше не боялись приставки бес-?

19:19 Приставка бес-/без- до реформы 1917 г. и после

23:43 ЗА и ПРОТИВ каждого из правил

32:15 Итоги