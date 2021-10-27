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Приставка бес- ВЫЗЫВАЕТ БЕСОВ? (нет)

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Аннотация:

Одним из положений орфографической реформы 1917 г. было фонетическое правило написания приставки без-: с З перед звонкими согласными и -С перед глухими. Раньше же во всех позициях писали без-.

Этот правописный нюанс послужил к рождению невероятно нелепого мифа: якобы в русском языке «не существует» приставки бес-, есть только без-. Написания с -С — в одном случае большевицкая диверсия против русского народа, в другом — вызов бесов.

Казалось бы, очевидный бред. Но защитников этой идейки у нас немало, а также немало и тех, кто всегда пишет без- в современной орфографии.

Представляю вам историю вопроса: как писали приставку в разные века отечественной письменности, почему по дореформенным правилам писали только без- и почему решили писать по современным правилам после 1917. Ну и «разоблачение» идеи о вызывающей бесов приставке, если таковое вообще возможно — начинаем сеанс лингвистического экзорцизма!

Содержание:
00:00 Вступление
02:27 Принципы устройства орфографии
04:43 Вариативность в орфографии
05:54 Реклама
07:56 История разных написаний приставки бес-
18:18 Почему раньше не боялись приставки бес-?
19:19 Приставка бес-/без- до реформы 1917 г. и после
23:43 ЗА и ПРОТИВ каждого из правил
32:15 Итоги

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YEiUMixItd0
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