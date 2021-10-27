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КНДР о правах человека

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Позиция КНДР по вопросу о правах человека

От редакции: нижеследующий текст предоставлен посольством КНДР в России и приводится без сокращений.

Пхеньян, 26 октября. /ЦТАК/– В связи с тем, что «спецдокладчик» по ситуации с правами человека в Корее злобно клеветал на наше положение прав человека на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 26 октября представитель Корейского общества по изучению прав человека дал нижеследующий ответ на вопрос корреспондента ЦТАК.

Недавно на арене ООН так называемый «спецдокладчик» по ситуации с правами человека в Корее злобно клеветал и оскорблял наше государство, неся такой грубейший вздор, как «системное нарушение прав человека» и «подавление свободы выражения мнения».

Мы ни разу не признавали так называемого «спецдокладчика» по ситуации с правами человека в Корее и не имеем ни малейшего интереса к его компетенции.

Так называемый «спецдокладчик» постоянно искажал нашу реальность и, не довольствуясь этими, злобнее придирался к самым реальным и справедливым противоэпидемическим мерам, принятым нашим государством в соответствии с нашей действительностью в ответ на ситуацию с мировой злокачественной пандемией.

Наше государство несет полную ответственность за безопасность жизни народа и обеспечение его бытовыми условиями, а также мы ни разу не просили кого-то заботиться о жизненном положении нашего народа.

У нас в стране, где во всех звеньях общественной жизни которой последовательно воплощена политика «Народные массы – превыше всего», отдают приоритет правам и интересам народа, возводят их в абсолют, а также надежно гарантируются достоинство и права народа.

Как бы кто-то ни искажал реальность нашей страны и ни порочил наше государство, он не может скрыть превосходство социализма нашего образца, служащего интересам народных масс, а, наоборот, мы мощью единодушия и сплоченности сорвем антиреспубликанские интриги враждебных сил.

Мы хорошо знаем, что глупые слова «спецдокладчика» являются просто не сплетней определенного лица с поврежденным зрением, а они придуманы по наущению США.

Хорошо известно всему миру, что США – главный нарушитель прав человека с наихудшим рекордом нарушения прав человека выдают себя за «защитника прав человека» и используют «вопрос прав человека» как средство вмешательства во внутренние дела других стран.

ООН должна срочно принять меры по учреждению должности «спецдокладчика», который с острыми глазами строго надзирает и контролирует ситуацию с правами человека в США, измучившихся с хроническим «осложнением прав человека», включая расовую дискриминацию, изгнание переселенцев, притеснение детей, насильственные действия полицейских и оружейные преступления.

Никто не может влезать в нашу священную сферу прав человека.

https://www.youtube.com/post/UgkxekJVgDgUnvKaPp796b0GVrjl7s5UCTn – цинк

Вот да, давно пора расследовать и осудить на международном уровне ситуацию с правами человека в США. Спецдокладчиком назначить представителя Трудовой Партии Кореи.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7168488.html
Метки: кндр, коронавирус, права человека, северная корея
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