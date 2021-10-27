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Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Поражение 4-го танкового корпуса южнее Горшечного

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Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Поражение 4-го танкового корпуса южнее Горшечного.
- Как задачи были поставлены командованием 4-го танкового корпуса частям?
- Как действовали танковые бригады 4-го танкового корпуса?
- Как действовала 24-я танковая дивизия против бригад 4-го танкового корпуса?
- Как действовала 4-я мотострелковая бригада 4-го танкового корпуса?
- Почему не удалось организовать взаимодействие между бригадами 17-го и 4-го танковых корпусов в Горшечном?
- Как задачи были поставлены командованию 24-го танкового корпуса?
- Какие задачи были поставлены перед 16-й моторизованной дивизии?
- Как действовал 60-й моторизованный полк 16-й моторизованной дивизии?
- Как ставка ВГК оценивало действие танковых корпусов, генерала Федоренко и командования Брянского фронта?
- Какую задачу поставил И.В.Сталин перед генералом Голиковым вечером 1.07.42г.?

Предыдущие части.
О событиях предшествующих операции "Блау". Дело майора Райхеля:
https://youtu.be/BIdwdkT2qFI
О событиях предшествующих операции "Блау". Подготовка к сражению:
https://youtu.be/lp0GDeomPcI
Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии:
https://youtu.be/N-IvpoVPqMM
Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии, бои в глубине обороны:
https://youtu.be/Q3_N8iEuWj8
Операция "Блау". Накануне танкового сражения под Горшечным:
https://youtu.be/ucaMffdZ_nU
Операция "Блау". Начало танкового сражения под Горшечным:
https://youtu.be/IQuY1aJLAes
Операция "Блау". Поражение 17-го танкового корпуса под Горшечным:
https://youtu.be/kqb61Xizjjc

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yw6iVuqWLFk
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