1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 8
1959. Вакцина против гриппа. Из серии «Москва и москвичи»
1959. Вакцина против гриппа. Из серии «Москва и москвичи»
1959. Отдых на Волге. Игра в домино
1959. Отдых на Волге. Кавалеры приглашают дам
1959. Отдых на Волге
1959. Утро на пароходе
1959. Улица Горького. Москва вечером
1960. Маленькие жители Алма-Аты
1960. Москва. Библиотека
1960. Москва и москвичи. Библиотека им. Некрасова
1960. Москва. В парке у фонтана
1960. Москва. Сегодня «Большой вальс»
1960. Прибор «СБМ» для определения бальности землетрясений (сферический маятник)
1961. Москва. Встреча космонавтов
1963. Москва. Дети и яблоки. Пролог
1965. Поезд ведет кибернетический машинист
1967. Москва. Проспект Калинина
1970-е. Москва. Проспект Калинина