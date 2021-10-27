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1930 – 1960-е. Советская повседневная жизнь на фотографиях Михаила Грачева. Часть 8

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1959. Вакцина против гриппа. Из серии «Москва и москвичи»
1959. Вакцина против гриппа. Из серии «Москва и москвичи»

1959. Вакцина против гриппа. Из серии «Москва и москвичи»
1959. Вакцина против гриппа. Из серии «Москва и москвичи»

1959. Отдых на Волге. Игра в домино
1959. Отдых на Волге. Игра в домино

1959. Отдых на Волге. Кавалеры приглашают дам
1959. Отдых на Волге. Кавалеры приглашают дам

1959. Отдых на Волге
1959. Отдых на Волге

1959. Утро на пароходе
1959. Утро на пароходе

1959. Улица Горького. Москва вечером
1959. Улица Горького. Москва вечером

1960. Маленькие жители Алма-Аты
1960. Маленькие жители Алма-Аты

1960. Москва. Библиотека
1960. Москва. Библиотека

1960. Москва и москвичи. Библиотека им. Некрасова.
1960. Москва и москвичи. Библиотека им. Некрасова

1960. Москва. В парке у фонтана
1960. Москва. В парке у фонтана

1960. Москва. Сегодня «Большой вальс»
1960. Москва. Сегодня «Большой вальс»

1960. Прибор «СБМ» для определения бальности землетрясений (сферический маятник)
1960. Прибор «СБМ» для определения бальности землетрясений (сферический маятник)

1961. Москва. Встреча космонавтов
1961. Москва. Встреча космонавтов

1963. Москва. Дети и яблоки. Пролог
1963. Москва. Дети и яблоки. Пролог

1965. Поезд ведет кибернетический машинист
1965. Поезд ведет кибернетический машинист

1967. Москва. Проспект Калинина
1967. Москва. Проспект Калинина

1970-е. Москва. Проспект Калинина
1970-е. Москва. Проспект Калинина

1973. Фотарий Пензенского велосипедного завода
1973. Фотарий Пензенского велосипедного завода

Источник: https://humus.livejournal.com/8054796.html
Метки: алма-ата, история, Москва, пенза, Россия, фото
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