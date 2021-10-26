Это небольшой отрывок из нового большого видеоинтервью гвардии сержанта Андрея Павлюкова, посвящённого некоторым неочевидным особенностям поведения человека и его выживания на войне. Смелость, мужество, страх замешаны на войне в невообразимый коктейль, а мастерство пулемётчика, бывает, не обходится без сопутствующего присмотра с самого верха.

Обе следующие части беседы позволят нам всем взглянуть на войну под непривычным углом. Обратим пристальное внимание на так называемую «дедовщину» в условиях боевых действий, разберём некоторые практические вопросы социальных отношений в коллективе вооружённых однополых сверстников и взглянем на боевые действия глазами их непосредственных участников, принимающих трудные решения — встать или нет в полный рост под вражеским огнём в прямом и в переносном смысле.

«Специнформ» твёрдо намерен продолжать «афганский» цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й Армии. И уже ставшее традиционным пожелание, думаю, будет не лишним и на этот раз: если у вас есть возможность рассказать о своей войне — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа» или со мной лично, буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие. И расскажут так, как им будет выгодно.