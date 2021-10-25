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Ургант, Бадоева, Литвин, Абрамов, Воля // склоняем существительные

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В новом выпуске пытаемся образовать форму родительного падежа множественного числа имён существительных. Много чего? Домов, коней, звёзд… С этими словами всё просто. А попробуйте поставить в тот же падеж слова кегли, кишки, катаклизмы, пуанты, а ещё килограммы и гектары. Что у вас получилось? Сравните свои варианты с вариантами Михаила Литвина, Ивана Урганта, Павла Воли, Жанны Бадоевой, Ивана Абрамова, Артемия Лебедева и Андрея Сирвиды.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VoEYHkQ7GQk
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