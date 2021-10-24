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Столетняя война. Битва при Креси

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Автор исторических циклов про нашествие монголо-татар на Русь и Европу, а также про завоевательные походы Александра Македонского, начал новый цикл посвященный Столетней войне между Англией и Францией.
В первой части разбираются предпосылки и причины войны, ее начальный период и битва при Креси.. Как обычно, автор берет наглядностью и неплохой работой с источниками.



Содержание:

00:00 — Причины и предпосылки Столетней войны
09:29 — Династический кризис Капетингов
11:50 — Подготовка к войне
14:13 — Армии Англии и Франции накануне войны
19:58 — Кампании Эдуарда III в 1339-1346 гг.
30:06 — Битва при Креси 1346 г.

Основная литература:

Н.И. Басовская. Столетняя война леопард против лилии.
Gordon Corrigan. A Great and Glorious Adventure. A History of the Hundred Years War and the Birth of Renaissance England.
Jonathan Sumption. The Hundred Years War. Part I: Trial by Battle.

Дополнительная литература:

Кеннет Фаулер. Эпоха Плантагенетов и Валуа. Борьба за власть (1328-1498).
Жан Фавье. Столетняя война.
Альфред Бёрн. Битва при Креси. История Столетней войны с 1337 по 1360 годы.
David Nicolle. Crécy 1346. Triumph of the longbow.
Gregory I. Halfond. The Medieval Way of War.
French Armies of the Hundred Years War 1328-1429 (Osprey Men-At-Arms Series, 337).
English Longbowman 1330–1515 (Osprey Warrior Series, 11).
Armies of Crecy and Poitiers (Osprey Men-At-Arms Series, 111).

Источниковая база:

Жан Фруассар. Хроники 1340-1350 гг.
Жан де Венетт. Хроники 1307-1370 гг.
Джованни Виллани. Новая хроника, или История Флоренции.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7160765.html
Метки: xiv век, Англия, битва при креси, история, медиевистика, рыцарство, средневековье, средние века, столетняя война, Франция
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