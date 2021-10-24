“Бездомные национальности”
США внесли РФ в список "бездомных национальностей" и теперь для получения визы в США надо ехать в Варшаву.
Достаточно ясный маркер – Холодная война в целом и дипломатическая война в частности продолжаются, причем даже о какой-то стабилизации речь не идет. И да, это конечно же далеко не предел.
Американо-российские отношения будут счастливо деградировать дальше и США показывают, что они нацелены именно на этот сценарий, отсюда и подобный нарочито хамский адресный демарш. По всей видимости, это плод длительных размышлений в Госдепе на теме того, как бы ответить в рамках дипломатического пинг-понга с сокращением числа сотрудников дипломатических ведомств в РФ и США.
Соответственно, РФ должна будет как-то на это реагировать, либо симметрично, либо асимметрично.
Симметрично – отправить американцев получать визы в Россию в Минск или Улан-Батор. Чтоб подальше. Либо же продолжить линию на дальнейшее сокращение числа американских дипломатов на территории РФ, а также подчищать оставшиеся американские НКО и СМИ с американским финансированием.
для получения визы в США надо ехать в Варшаву
Какoе ГOРЕ у патриoтoв….
Как патриoты теперь без визы…..
Думаю это шоу,решили потролить Польшей.
Те кому “очень надо” ездить в США имеют как правило гражданство третьих стран,позволяющее им передвигаться по миру без виз.Для них это не проблема.
Это будет проблемно для простых смертных,-студентов,спортсменов,делегаций и небольшого количества едущих на работу и в гости.
А вообще-то,наши граждане, в США не ездют!)))