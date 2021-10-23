Первый вопрос в Госдуме – о Пенсионном фонде – Анатолий Вассерман
Государство – это структура, создаваемая обществом, для решения задач, так или иначе затрагивающих всё общество. Почему же тогда у нас Правительство сняло с себя, сняло с бюджета ответственность за три вида помощи, затрагивающие в той или иной степени практически каждого гражданина, и переложило ответственность со своего бюджета на так называемые внебюджетные фонды, которые, кстати, всё равно возглавляются представителями Правительства? Не следует ли нам, коллеги, поменять сам порядок обеспечения этих видов помощи?