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Первый вопрос в Госдуме – о Пенсионном фонде – Анатолий Вассерман

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Государство – это структура, создаваемая обществом, для решения задач, так или иначе затрагивающих всё общество. Почему же тогда у нас Правительство сняло с себя, сняло с бюджета ответственность за три вида помощи, затрагивающие в той или иной степени практически каждого гражданина, и переложило ответственность со своего бюджета на так называемые внебюджетные фонды, которые, кстати, всё равно возглавляются представителями Правительства? Не следует ли нам, коллеги, поменять сам порядок обеспечения этих видов помощи?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uZoEItlqA8Q
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