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Охранный дрон “Маркер”

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Наземный колесный дрон "Маркер".
Машина испытывалась в рамках работы системы охраны космодрома "Восточный".



Аннотация:

В рамках эксперимента по интеграции робототехнической платформы «Маркер» в систему безопасности космодрома Восточный продемонстрированы новые возможности роботизации средств контроля и обнаружения нарушений.

В эксперименте, который проводился 8-14 октября 2021 г. на объектах Восточного, был задействован колесный вариант платформы «Маркер», оснащенный универсальным оптико-электронным модулем. Машина обеспечивала контроль состояния линий энергоснабжения и коммуникаций космодрома, производила мониторинг целостности периметра объектов.

Движение осуществлялось по заданному маршруту в полностью автономном режиме, который обеспечивала интеллектуальная система технического зрения. «Маркер» самостоятельно объезжал возникающие на пути следования препятствия. Автономность машины, оснащенной гибридной силовой установкой, составляет до трех суток.

Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника», стартовавшего в 2018 году. Цель проекта – создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.

Аркадий Петросов, руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники:

«По оценкам экспертов, экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» обладает лучшими в России возможностями автономного движения в неизвестной среде и распознавания объектов на основе технологий искусственного интеллекта. В их создании принимали участие передовые научные коллективы Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, Южного федерального университета и Научно-конструкторского бюро вычислительных систем.
Достигнутые в ходе эксперимента результаты создают основу для создания перспективных робототехнических средств, способных обеспечить безопасность особо важных государственных объектов».

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7154635.html
Метки: будущее, Видео, восточный, дроны, роботы, Россия, технологии
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