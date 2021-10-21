Главная » История, Мировоззрение

“История Рижского ОМОНа”

46 0


Новый отличный ролик от "Туземного совета трудящихся" посвященный истории Рижского ОМОНа, который был последним препятствием на пути отрыва Латвии от СССР.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7151480.html
Метки: #горбачев, Ландсбергис, Латвия, омон, развал СССР, рига, ссср
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как предавали Рижский ОМОН
Легендарный Рижский ОМОН. Они держались до последнего
Забытый солдат империи
Забытый омоновец
Вхождение Латвии в состав СССР произошло на основе выборов
Мы мешаем США осуществлять свой сценарий
Уголовное дело против Горбачёва
Комитет защиты Курил

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru