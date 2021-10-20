Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Все таки гитлеровцы людьми не были.

23 0

Все таки гитлеровцы людьми не были.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1vR-ONsjorM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
И Бог нам был в помощь
Что такое приватизация
От советского Информбюро
К вопросу о цене баварского пива
Я был в оккупации
Брестский вокзал
Жизненное пространство для "избранных". Во время ВОВ, Украину хотели "зачистить".
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru