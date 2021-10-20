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Проблемы современного образования и воспитания

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Как и обещал постараюсь обрисовать основные с моей точки зрения теоретические проблемы порождающие всё о чём мы тут уже слышали. Ну, постараюсь поговорить покороче, а кого интересуют подробности, во-первых я на те же темы говорю и пишу уже не первый год, так что можно многое просто нагуглить, ну а можно будет, если останется пару минут даже ответить на какие-то вопросы. Ну, как наверное все слышали, нет ничего практичнее хорошей теории, но обратная сторона этой формулы — нет ничего разрушительней плохой теории.

Примерно, век назад в рамках старой и вполне уважаемой философской традиции либерализма, то есть учения о поиске форм и направлений проявления свободы личности совместимых с благополучием общества начала усиленно продвигаться концепция благотворности не ограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. Сейчас, когда говорят о либерализме имеют ввиду именно вот эту веру в благотворность свободы личности без оглядки на общество. Но последствия этой веры оказались крайне разрушительны, почему? Потому, что в теории систем уже очень давно доказано, каждый уровень сложности структуры порождает новые закономерности не сводимые на прямую к закономерностям нижележащих уровней. Так вот, если вы веруете в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество, то тем самым вы по сути запрещаете себе рассматривать закономерности возникающие именно на уровне общества, как единого целого. А именно эти закономерности гораздо интереснее, чем всё, что связано с личностью. Потому, что в той же теории систем указано, что закономерности вышележащих уровней радикально преобразуют, а иной раз и вовсе отменяют, в определённых условиях, действие закономерностей нижележащих уровней.

И в частности, человек без общества это никто и звать никак. Когда Аристотель Никомахович Стагирский сказал: «Человек общественное животное», он имел ввиду не только то, что каждый из нас становиться человеком только в результате общения с другими людьми, только в результате постижения опыта накопленного другими людьми, только в результате изучения закономерностей открытых другими людьми. Он ещё имел ввиду и то, что разделение труда, как правило, повышает его производительность…

Источник: https://vassermans.ru/lekcii/problemy-sovremennogo-obrazovaniya-i-vospitaniya/
Метки: лекции
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