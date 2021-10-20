Режиссёр и продюсер документального и научно-популярного кино Дмитрий Завильгельский о том, что такое настоящее документальное кино, и как его найти.

Премьера фильма Дмитрия Завильгельского "Найти упавшую звезду".

О фильме:

Ушедший на пенсию военный спасатель Александр Лазаренко не может расстаться со своей профессией и организовывает экстрим-экспедицию "Найти упавшую звезду".

В составе участников его близкие друзья, ветераны поисково-спасательных служб и энтузиасты космонавтики.

Цель экспедиции – преодолеть на внедорожниках сотни километров по казахской степи, чтобы одними из первых встретить спускаемый аппарат с экипажем космического корабля «Союз».

Продолжительность фильма – 27 минут.

После просмотра фильма – обсуждение с режиссёром и героями картины. Заявлено присутствие космонавтов.

Адрес: м. Баррикадная, ул. Поварская 52/55, стр.1 (Дом Ростовых)

Четверг, 21 октября, 19:30.

ВХОД СВОБОДНЫЙ