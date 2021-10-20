7 ноября – снова выходной
1. В России из-за ситуации с коронавирусом с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Из-за ситуации с коронавирусом 7 ноября снова стал нерабочим днем. Вот таким вот необычным способом.
2. Путин признал темпы вакцинации невысокими и недостаточными. По заявлению Путина, у людей в стране 2 выхода – либо переболеть, либо вакцинироваться. Также он заявил, что не понимает, почему люди не вакцинируются. "Мы не знаем общества в котором живем. Часть 2".
3. Нерабочие недели могут быть продлены и после 7 ноября. На 1-2 недели как минимум, если не произойдет стабилизации ситуации. Вероятность такого продления оценивается как весьма существенная.
4. Гражданам рекомендовано в ближайшее время минимизировать поездки куда-либо. Бизнесу рекомендовано принять меры по поддержке работников. Предварительная оценка стоимости частичного локдауна для бизнеса – около 60 млрд. рублей.
5. В еще ряде регионов решением местных санитарных врачей вводится частичная обязательная вакцинация.
В целом, такой себе "как бы локдаун" и "как бы обязательная вакцинация".
Вся ситуация с вакцинацией лучше всего опровергает тезис, что в России какой-то жуткий тоталитаризм.
Наоборот, сплошная либеральная каша-размазня с призывами "Граждане, ну пожалуйста, давайте для общего блага ходить строем".
А был бы тоталитаризм, рявкнули бы "Так, заткнулись быстро все и марш строем ставить прививки, а не то…"
Вирус бродит по Европе. Это вирус коммунизма. День 7 ноября красный день календаря. Не отдадим наших завоеваний.
А почему не парад? Или Чемпионат Европы? Выборы? Ведь всем известно, что перед всяким обнулением ковид отступает.
Не ковидла как раз таки наступает об этом все СМИ трубят,главное уколоть как можно больше,а потом можно и забыться.
14 февраля 2021
Путин: Россия справилась с эпидемией коронавируса лучше, чем ЕС и США
https://www.vesti.ru/article/2523687
Справились
Никагда так не былo и вoт oпять