В последнее время всё больше и больше деятелей культуры начинают занимать ответственную жизненную позицию, высказываются в защиту здоровых возвышенных ценностей, ведут и пропагандируют здоровый стиль жизни. Одни из них – Дина Корзун и Инна Гомес. Сегодня мы с ними беседуем о преимуществах здорового образа жизни, о том, как каждый из нас может внести свой вклад в улучшение общественной жизни. Время переосмысления ценностей и направления развития общества…

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1:18 Об ответственности актера перед зрителем…

5:49 Совместима ли совесть с успехом в обществе?

7:19 «Сделка с Богом»: как обращение к Богу меняет жизни людей? Философия здорового образа жизни.

13:43 Путь Дины Корзун к вегетарианству…

17:20 Профилактика многих серьёзных заболеваний. Аргументы в пользу гуманного питания.

26:22 Почему цензура в искусстве необходима? К чему ведёт вседозволенность?…

30:33 О чем молчат политики? Главная функция государства. С чего начинаются благие перемены в обществе?

Дина Корзун:

Российская актриса театра и кино, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь». Лауреат кинопремии «Ника» за роль в фильме «Страна глухих».

Инна Гомес:

Советская и российская актриса кино, телевидения и озвучивания, телеведущая, фотомодель, общественный деятель и руководитель премии «На Благо Мира».

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,

автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

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