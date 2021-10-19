Позитивные тенденции в сфере культуры
В последнее время всё больше и больше деятелей культуры начинают занимать ответственную жизненную позицию, высказываются в защиту здоровых возвышенных ценностей, ведут и пропагандируют здоровый стиль жизни. Одни из них – Дина Корзун и Инна Гомес. Сегодня мы с ними беседуем о преимуществах здорового образа жизни, о том, как каждый из нас может внести свой вклад в улучшение общественной жизни. Время переосмысления ценностей и направления развития общества…
Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook
1:18 Об ответственности актера перед зрителем…
5:49 Совместима ли совесть с успехом в обществе?
7:19 «Сделка с Богом»: как обращение к Богу меняет жизни людей? Философия здорового образа жизни.
13:43 Путь Дины Корзун к вегетарианству…
17:20 Профилактика многих серьёзных заболеваний. Аргументы в пользу гуманного питания.
26:22 Почему цензура в искусстве необходима? К чему ведёт вседозволенность?…
30:33 О чем молчат политики? Главная функция государства. С чего начинаются благие перемены в обществе?
Дина Корзун:
Российская актриса театра и кино, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь». Лауреат кинопремии «Ника» за роль в фильме «Страна глухих».
Инна Гомес:
Советская и российская актриса кино, телевидения и озвучивания, телеведущая, фотомодель, общественный деятель и руководитель премии «На Благо Мира».
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,
автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
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Модель Плейбоя и стриптизерша из “Страны глухих” высказываются в защиту здоровых возвышенных ценностей… Оцениваю данный юмор на твердую пятерку.