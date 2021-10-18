Нравится ли это кому-то или нет, но на текущем историческом отрезке Россия выиграла гонку вооружений

Святой гиперзвук, и прочие «мультики Путина» ставят огромный и жирный крест на военных амбициях всех государств мира…

Да, да, именно всех!

Включая все НАТО, или такого гиганта как Китай.

Про всякие там Турции, Украины и толпы басмачей в шлепанцах я даже и говорить не хочу.

Однако, вдумчивый читатель возразит — гиперзвук не вечен.

Да. Это факт.

Данная технология, будет повторена и другими через 5 или 10 лет.

Вот только к тому моменту времени в России появится новый сезон «Маши и Медведя» и еще какие-то мультики…

…пострашнее.

И дело не в том, что мы такие умные.

Дело в том, что мы очень правильно организованные в части касающейся научно-исследовательских и производственных процессов в сфере ВПК.

Ни США с их 100% частным, заточенным только под распил бабла военпромом…

…ни Европа, утратившая нечто намного более важное, чем военные технологии — дух воинов.

…ни Китай, который при всем уважении, все-таки скорее больше спец по копиям, чем по полету собственной инженерной мысли

…никто другой.

Да, скорее всего они все уже никогда не смогут нагнать Россию в этом военном состязании.

Не хочу заниматься шапкозакидательством, но я не вижу никаких внятных предпосылок к тому чтобы хоть где-то в мире военно-инженерная мысль мобилизовалась до уровня хотя бы близкому к уровню Армии России.

А ведь создавать Армию — это вам не бубль-гум жевать!

Это сложный и многофакторный процесс.

Это не только создание современной техники!

Это наличие военной науки по ее применению!

Это наличие научной и инженерной школы!

Это наличие мотивированных бойцов!

…и многое другое.

И создать все это с пустого места нельзя.

Более того, смею предположить, что восстановить это тоже вряд ли возможно.

Вообще не уверен, что приди Путин к власти на 20 лет позже (сейчас), когда произошел бы уже разрыв поколений и старая школа ушла, а преемственность бы не состоялась он бы смог что-то сделать.

Элементарный пример.

30 лет США не подготавливала физиков-ядерщиков и итог…

«Росатом» не даст соврать.

Объективно, Россию спас не Путин.

Россию спасло тщеславие и высокомерие Запада, который уже похоронил Россию в 90-е начале 00-х.

Даже не предполагая, что хромая и истерзанная Россия, не смотря ни на что, начала разработки по гиперзвуку и т.п. игрушек с горизонтом планирования на десятилетия!

И это в условиях, когда каждый завтрашний день для страны мог быть последним!

Лично я в восхищении от такого взгляда в грядущее…

…это на уровне мистики и колдовства, а может святой веры и бесконечной любви к Отечеству.

Россия заслужила это лидерство столетиями сражаясь в битвах.

Вновь и вновь, встречая очередную Орду у врат в Великую Кладовую Человечества.

И мне думается, что Человечеству станет намного лучше, если именно Россия станет ЕДИНСТВЕННОЙ страной мира, которая будет обладать военным потенциалом класса «Абсолют».

Уверен, США, Польша, Великобритания и Франция, Прибалтика, Украина, а равно многие и многие «великие воители» были бы намного более счастливыми и комфортными странами если бы знали, что в их армии самое мощное оружие это пулемет на джипе…

Да, на очень красивом джипе.

Даже с кондиционером и магнитолой с которого очень удобно наблюдать взлет русской Военно-Космической Эскадры и приветливо махать рукой закованным в броню экзоскелетов потомкам генерала Маргелова.

Ну, и тихо радоваться, что чесать задницу в шортах намного удобнее, чем в этих их «дурацких» бронескафандрах.

И тут нет никакого российского великодержавного шовинизма.

Просто по мере того, как оружие будет становится все более и более опасным и технологичным оно должно постепенно уходить из рук людей с неустойчивой психикой.

Люди чей вековой моральный код веками позволял геноцид целых народов, грабеж и работорговлю, насилие и убийства миллионов не должны обладать подобным.

«Спички — детям не игрушка!»

Этот тезис ни у кого не вызывает сомнений.

Так почему же Вы считаете, что, например, армия боевых роботов или какой-то гиперболоид, способный разрезать Землю пополам должен быть в руках персонажей, которые уничтожили только за последние 20 лет военным путем десяток стран, не считая еще несколько десятков, которых они загнали в экономическое рабство и нищету?

Как оружие подобной разрушительной силы можно доверять тем, кто всегда решал свои финансовые проблемы через Мировые войны?

Извините, но мой ответ — никак.

Россия должна выиграть навсегда эту гонку вооружений ни ради какой-то власти или амбиций.

Она должны это сделать ради всего человечества.

Дабы утихомирить инфантильных малолетних садистов, чьим государствам и 300 лет еще не исполнилось, но зато амбиций выше крыши.

Мне кажется это было бы правильно и лучше для всех.

Сергей Богатырев