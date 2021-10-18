Россия выигрывает гонку вооружений ради всего человечества
Нравится ли это кому-то или нет, но на текущем историческом отрезке Россия выиграла гонку вооружений
Святой гиперзвук, и прочие «мультики Путина» ставят огромный и жирный крест на военных амбициях всех государств мира…
Да, да, именно всех!
Включая все НАТО, или такого гиганта как Китай.
Про всякие там Турции, Украины и толпы басмачей в шлепанцах я даже и говорить не хочу.
Однако, вдумчивый читатель возразит — гиперзвук не вечен.
Да. Это факт.
Данная технология, будет повторена и другими через 5 или 10 лет.
Вот только к тому моменту времени в России появится новый сезон «Маши и Медведя» и еще какие-то мультики…
…пострашнее.
И дело не в том, что мы такие умные.
Дело в том, что мы очень правильно организованные в части касающейся научно-исследовательских и производственных процессов в сфере ВПК.
Ни США с их 100% частным, заточенным только под распил бабла военпромом…
…ни Европа, утратившая нечто намного более важное, чем военные технологии — дух воинов.
…ни Китай, который при всем уважении, все-таки скорее больше спец по копиям, чем по полету собственной инженерной мысли
…никто другой.
Да, скорее всего они все уже никогда не смогут нагнать Россию в этом военном состязании.
Не хочу заниматься шапкозакидательством, но я не вижу никаких внятных предпосылок к тому чтобы хоть где-то в мире военно-инженерная мысль мобилизовалась до уровня хотя бы близкому к уровню Армии России.
А ведь создавать Армию — это вам не бубль-гум жевать!
Это сложный и многофакторный процесс.
Это не только создание современной техники!
Это наличие военной науки по ее применению!
Это наличие научной и инженерной школы!
Это наличие мотивированных бойцов!
…и многое другое.
И создать все это с пустого места нельзя.
Более того, смею предположить, что восстановить это тоже вряд ли возможно.
Вообще не уверен, что приди Путин к власти на 20 лет позже (сейчас), когда произошел бы уже разрыв поколений и старая школа ушла, а преемственность бы не состоялась он бы смог что-то сделать.
Элементарный пример.
30 лет США не подготавливала физиков-ядерщиков и итог…
«Росатом» не даст соврать.
Объективно, Россию спас не Путин.
Россию спасло тщеславие и высокомерие Запада, который уже похоронил Россию в 90-е начале 00-х.
Даже не предполагая, что хромая и истерзанная Россия, не смотря ни на что, начала разработки по гиперзвуку и т.п. игрушек с горизонтом планирования на десятилетия!
И это в условиях, когда каждый завтрашний день для страны мог быть последним!
Лично я в восхищении от такого взгляда в грядущее…
…это на уровне мистики и колдовства, а может святой веры и бесконечной любви к Отечеству.
Россия заслужила это лидерство столетиями сражаясь в битвах.
Вновь и вновь, встречая очередную Орду у врат в Великую Кладовую Человечества.
И мне думается, что Человечеству станет намного лучше, если именно Россия станет ЕДИНСТВЕННОЙ страной мира, которая будет обладать военным потенциалом класса «Абсолют».
Уверен, США, Польша, Великобритания и Франция, Прибалтика, Украина, а равно многие и многие «великие воители» были бы намного более счастливыми и комфортными странами если бы знали, что в их армии самое мощное оружие это пулемет на джипе…
Да, на очень красивом джипе.
Даже с кондиционером и магнитолой с которого очень удобно наблюдать взлет русской Военно-Космической Эскадры и приветливо махать рукой закованным в броню экзоскелетов потомкам генерала Маргелова.
Ну, и тихо радоваться, что чесать задницу в шортах намного удобнее, чем в этих их «дурацких» бронескафандрах.
И тут нет никакого российского великодержавного шовинизма.
Просто по мере того, как оружие будет становится все более и более опасным и технологичным оно должно постепенно уходить из рук людей с неустойчивой психикой.
Люди чей вековой моральный код веками позволял геноцид целых народов, грабеж и работорговлю, насилие и убийства миллионов не должны обладать подобным.
«Спички — детям не игрушка!»
Этот тезис ни у кого не вызывает сомнений.
Так почему же Вы считаете, что, например, армия боевых роботов или какой-то гиперболоид, способный разрезать Землю пополам должен быть в руках персонажей, которые уничтожили только за последние 20 лет военным путем десяток стран, не считая еще несколько десятков, которых они загнали в экономическое рабство и нищету?
Как оружие подобной разрушительной силы можно доверять тем, кто всегда решал свои финансовые проблемы через Мировые войны?
Извините, но мой ответ — никак.
Россия должна выиграть навсегда эту гонку вооружений ни ради какой-то власти или амбиций.
Она должны это сделать ради всего человечества.
Дабы утихомирить инфантильных малолетних садистов, чьим государствам и 300 лет еще не исполнилось, но зато амбиций выше крыши.
Мне кажется это было бы правильно и лучше для всех.Польша ― вечная головная боль Европы
Навязывают и проигрывают, навязывают и проигрывают…
До каких же пор это будет продолжатся?
на текущем историческом отрезке Россия выиграла гонку вооружений
факт
И ПРOИГРАЛА всё ocтальнoе и ПOТЕРЯЛА ДOВЕРИЕ сoбственнoгo нарoда
СССР-2.0
тoт тoже крoме бряцать oружием не мoг ничегo и пoтoму печальнo закoнчил.
ЗАЩИЩАТЬ егo никтo не захoтел
“РОССИЯ” в твоём комменте – это кто, что ?
Страна.
А. Ну , если “страна” , то будет то же самое.
Не факт.
Если oбьединятся с ЕС и oставят 50 млн Ылиты 15 млн трубу сoдержать и 15 млн армии и стoрoжей….
Тo всё будет прекраснo