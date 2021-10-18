Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Творчество

“Призраки. Солдаты забытой войны”

67 0


Трейлер нового документального фильма Макса Фадеева о войне на Донбассе.
В фильме "Призраки. Солдаты забытой войны" показываются реалии позиционной войны в ЛНР в последние годы.





Аннотация:

Вкратце о фильме: бойцы батальона «Призрак» держат линию фронта в Донбассе на одном из самых напряжённых участков – в районе п. Донецкий, где бои практически не утихают вот уже семь лет. Надеемся, что наш фильм позволит зрителю пережить вместе с бойцами батальона три последних года этой войны.
Все эти годы мы вдвоем (Максим Фадеев и Сергей Белоус) снимали фильм на личном энтузиазме — без бюджетов, исключительно опираясь на поддержку наших зрителей (и то в основном для приобретения техники). Продвижение фильма на фестивали требует немалых средств на логистику и не только (которыми мы не обладаем) — поэтому будем весьма признательны, если у вас вдруг появится желание нас в этом поддержать:
Тинькоф: 5280413752360862 (Сергей)
PауPаl: maxfadeevdoc@gmail.com (Андрей)

Снято очень качественно. Одна из наиболее ожидаемых документалок этой осени.
С интересом жду премьеры.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7143423.html
Метки: Видео, война на украине, документальное кино, донбасс, лнр, Луганская Народная Республика, Новороссия, призрак
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 08 ноября 2019
Новости Украины и Новороссии 17 мая 2015
ЦРУ и мир искусств. Культурный фронт холодной войны
Сводки от ополчения Новороссии 10 мая 2020
Новости Украины и Новороссии 24 октября 2016
Новости Украины и Новороссии 14 декабря 2016
Сводки от Ополчения Новороссии на 26 ноября 2014
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru