Информационно-энергическая атака

Энергетический кризис вызван не только ростом спроса со стороны производства, возрождающегося после провала, вызванного карантином от пандемии. Увы, террор под зелёным эколожным знаменем продолжается.

На Российской энергетической неделе (РЭН), начатой в среду, значительная часть выступлений посвящена дальнейшему принудительному повышению доли солнца и ветра в мировом энергобалансе. Правда, выступающие от Российской Федерации отмечают немалые сложности на этом пути.

Открытым текстом сообщаю: эколожеская истерика вынудила ввести в энергосистемы Европейского Союза и Китая неимоверно много ветряков и солнечных батарей и уничтожить немалую часть классических станций, а чем больше доля нестабильной генерации, тем дороже работа системы в целом и тем больше она зависит именно от газа.

На одной из сессий РЭН президент Путин отвечал на вопросы модератора сессии — журналистки телеканала CNBC. Она по нескольку раз повторяла, что поставки энергоносителей — один из видов оружия РФ, и не обращала внимания на то, что президент опровергает её заявления. Например, он ей сообщал, что РФ нарастила поставки газа в ЕС, а она вновь спрашивала, почему поставки сократились.

Открытым текстом объясняю: пропагандист многократным повтором вбивает в головы слушателей нужный тезис в надежде заглушить опровержения. Даже вполне официальные.

Глава комитета по экономике и энергетике нижней палаты парламента Эрнст сообщил в четверг ТАСС — цитирую: «Правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ на мой вопрос касательно того, есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов». В ответе сказано — цитирую: «У правительства ФРГ нет сведений о несоблюдении российскими поставщиками энергоресурсов своих контрактных обязательств». Эрнст полагает, что скорейший ввод в эксплуатацию второй очереди газопровода «Северный поток» способствовал бы подешевению газа в ЕС.

Открытым текстом согласен: чем больше поставки, тем ниже цена. Осталось добиться от политиков ЕС действий в интересах их народов.

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/892416-informatsionno-energicheskaia-ataka