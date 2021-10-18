110 лет назад, 17 октября 1911 г. в Харькове родился Михаил Захарович Друян — советский оператор-постановщик мультипликационных фильмов, заслуженный работник культуры РСФСР (1975).

Обычно внимание обращают лишь на режиссеров мультиков. Или, кто подотошней, на художников. А вот про операторов как-то забывают. Меж тем — это важнейшее звено в технологии сложного творческого процесса анимации. Мало кто знает, что такие известные ленты как «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Необыкновенный матч», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух и день забот», «Остров», «Жил-был пес» — всего около 300 работ! — снял оператор Друян. Знаменитый режиссер-мультипликатор Федор Хитрук, побывавший на фестивалях на всех континентах, объехавший все крупнейшие анимационные студии планеты, сказал ему однажды: «Миша, такое количество фильмов, которое снял ты, не осилил ни один оператор мира».

«Люблю больше смешные фильмы, — говорил Михаил Захарович. — Я по натуре и сам стараюсь не унывать. Вот мы сделали с Эдуардом Назаровым фильм “Жил-был пес” — это свадьба украинская. Вы знаете, я этот фильм так люблю, и все, кто подходит и видит его у меня на стенке в комнате, говорят: “О, ну это же замечательный фильм”».

Перечислить три сотни фильмов оператора Друяна, пожалуй, невозможно; имеет смысл лишь подчеркнуть, что самые знаменитые рисованные мультфильмы (за исключением разве что «Ну, погоди!») содержат в титрах фамилию Друяна. Но продолжим славный перечень: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Заколдованный мальчик», «Снежная королева», «Приключения Буратино», «Вовка в тридевятом царстве», «Шпионские страсти» «По следам Бременских музыкантов», «Шелкунчик», «Котенок по имени Гав», «Голубой щенок», «Пес в сапогах», «Сказка о царе Салтане»…

Справочники скупо рассказывают, что Миша Друян в Москву приехал из Харькова подростком — без родителей, без средств к существованию и без образования. Беспризорничал, ночевал на Страстном бульваре и на Петровке, мечтал о работе в цирке или в кино. Случайно попал в ученики оператора на студию «Воентехфильм», а с 1932 года стал работать в мультипликации. Был принят, вероятно, при содействии родственника, который работал в секретариате Надежды Крупской, — та была одним из организаторов студии. Друян вспоминал: «Меня прикрепили к оператору хорошему, Феде Гольцову. И он ко мне как-то проникся уважением, отношением — всем. Ну и я, конечно, из кожи вон лез. Меня это интересовало, и там я поднатаскался в мультипликации»

Дебютировал харьковчанин в кинокомедии Григория Александрова «Веселые ребята» (1934) — снял анимационные титры. В те времена не было специальной техники, оператор сидел на стремянке под потолком и крутил ручку съемочного аппарата на каждый кадр. «Но удовольствие было колоссальное», — рассказывал Друян.



Самостоятельный дебют Друяна в большом кино был удачным: по воспоминаниям оператора, лично прибывший принимать титры Александров долго жал ему руку, а исполнительница главной роли Любовь Орлова благодарно поцеловала молодого человека.

С 1936 года М. Друян работал на «Мостехфильме», а с 1939 года — оператором киностудии «Союзмультфильм», пройдя отборочную комиссию, которую возглавлял режиссер Иван Иванов-Вано.

Об отношении с коллегами по цеху мастер говорил: «В мультипликации вообще нет этого — зависти, вражды. Все друг за друга переживают, все любят друг друга. Если в игровом кино, допустим, случается конкуренция, ревность, то здесь… Мультфильм же не сделаешь, если плохая атмосфера. На “Союзмультфильме” все друг за друга были горой».

Трудился Друян на «Союзмультфильме» с ратным перерывом: в 1941 году добровольцем ушел на фронт, до конца Великой Отечественной войны сражался в составе Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН). Вернувшись с войны в 1945-м, сразу же приступил к работе. Уже в 1949 году вышел знаменитый «Цветик-семицветик» по Катаеву, снятый оператором-харьковчанином.

Михаил Друян работал со всеми ведущими мастерами студии, создавал первые полнометражные и широкоэкранные мультипликационные картины, работал и по методу так называемого эклера — когда сначала снимают «живых» актеров, а потом накладывают на пленку рисунок. В 1940–1960-х гг. преподавал операторское мастерство на курсах мультипликаторов при «Союзмультфильме». В 1951 г. входил в группу научно-исследовательских разработок конструкции многопланового мультстанка. Первым в советской анимационной практике использовал многоярусные съемки (мультфильмы «Охота» и «Путешествие муравья»), плексиглас («Голубой щенок», «Окно»), диффузионы и многократные экспозиции («Шурале»), ряд других нововведений и спецэффектов.

О вкладе оператора в создание мультфильма М. Друян рассказывал: «Есть съемочный лист, и соответственно оператор должен точно уложиться в то, что придумал мультипликатор, режиссер, какая реплика, насколько она рассчитана по фонограмме — но это, в общем-то, техническая работа. Оператор должен внести и свой творческий вклад, свое что-то. А как это возможно? Прежде всего, оператор знакомится со сценарием. Часть предложений дает сам режиссер, а часть я уже дополняю всякими эффектами световыми. Например, “Снежная королева”, “Золотая антилопа” — брызги эти все… [Потом] проба на цвет, чтобы тот цвет, который задуман, получился на экране. Есть фильмы простые, где работа чисто механическая. Но у меня, слава богу, таких фильмов было мало, потому что это неинтересная работа».

К слову, анимационную историю о Кае, Герде и Снежной Королеве по мотивам сказки Андерсена «Союзмультфильм» выпустил в 1957 году. Это был настоящий триумф. Лента получила первые премии на фестивалях в Венеции и Риме, призы в Каннах и Лондоне.

А в 1977 г. Друян снял мультипликационный фильм «Полигон», который стал первой попыткой создать объемное изображение. Причем не компьютерными, а рисованными средствами. Технология получила название «фотографика». Создатели мультика использовали два слоя целлулоида на каждого героя с особыми схемами раскраски, при этом снимая один из слоев не в фокусе.

Мастер отмечал: «Я на студии проработал пятьдесят лет. Операторов-мультипликаторов нигде не готовили, они вырастали из наших ассистентов. Молодые режиссеры, как приходили, просились со мной работать. <…> И я часто ночевать оставался. Мне жена (она тоже на студии работала) приспособила на столе подушку, чтобы, когда много работы, я не уезжал». Когда были основаны курсы мультипликаторов, у входа на студию стояла очередь из художников, которые хотели себя попробовать в рисованном кино.

Всего М. Друян проработал в мультипликации больше шести десятилетий. Оператор воспитал плеяду операторов «Союзмультфильма». В 1990-х, несмотря на возраст, хотел снимать, как и раньше, но часто находился, по его словам, «в простойном положении» из-за отсутствия у студий денег.

1995 году восьмидесятипятилетний мастер снял свой последний фильм «Полифем, Аким и Галатея» по мотивам древнегреческих мифов, а через год Михаила Захаровича настиг инсульт, работать он больше не мог. Вскоре ушла из жизни его любимая жена. Последние четыре года Друян не снимал, но все равно приезжал на родную студию. Скончался Михаил Друян 12 июля 2000 года, похоронен в Москве на Донском кладбище.

Широкая общественность Друяна знает мало, тогда как в мультипликационном мире это человек-легенда. Его комната на студии «Союзмультфильм» стала музеем еще при жизни мастера. Туда и сейчас водят на экскурсии школьников, там стены от пола до потолка увешаны кадрами из его работ. «Да здесь же все мое детство!» — воскликнул один журналист.

Оператору Друяну, как и другим нашим мастерам анимации, мы обязаны и тем, что в 1980-х годах Папа Римский рекомендовал детям Европы и мира смотреть советские мультфильмы, поскольку «они несут добро и воспитывают лучшие человеческие качества». Не поспоришь.

«Я теперь убедился, — однажды в интервью заметил М. Друян, — эти фильмы будут жить очень долго. Я умру, а дети смотреть будут то, что мы сделали. И дети детей тоже».





