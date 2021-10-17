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Розенберг: стравить украинцев с русскими/Егор Яковлев

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Новая серия проекта «Долгий Нюрнберг». 16 октября 1946 года на эшафот взошел бывший министр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг – один из самых хитрых и опасных пособников Гитлера, сторонник широкого привлечения коллаборантов из числа украинских националистов.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДолгийНюрнбергЦИ

Хроника Нюрнбергского процесса, документы (в том числе, упоминаемые в лекции), свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта «Нюрнберг | Без срока давности».
Сайт – https://nurnberg1945.ru
Соцсети – https://vk.com/nurnberg1945
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z5ewu2lujYI
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