Как будем жить и что делать? Встреча со здравомыслящими людьми Красноярска 15-10-2021г.
На встрече с Алексеем Орловым были подняты и рассмотрены темы касающиеся жизни каждого человека, наших семей и общества. Почему в стране и Мире такая тревожная остановка? Почему мы вымираем? Что с этой бедой делать?…
После, будет 2 дня напряжённого семинара, а затем день "мозгового штурма" – по решению вскрытых проблем и определению способов изменения ситуации к лучшему для каждого из нас…
Присоединяемся и совместно делаем Мир лучше.
Быть ДОБРУ!