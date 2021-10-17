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Как будем жить и что делать? Встреча со здравомыслящими людьми Красноярска 15-10-2021г.

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На встрече с Алексеем Орловым были подняты и рассмотрены темы касающиеся жизни каждого человека, наших семей и общества. Почему в стране и Мире такая тревожная остановка? Почему мы вымираем? Что с этой бедой делать?…
После, будет 2 дня напряжённого семинара, а затем день "мозгового штурма" – по решению вскрытых проблем и определению способов изменения ситуации к лучшему для каждого из нас…
Присоединяемся и совместно делаем Мир лучше.
Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8QEGl-yx0Z4
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