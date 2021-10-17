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Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Поражение 17-го танкового корпуса под Горшечным

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Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Поражение 17-го танкового корпуса под Горшечным.
- Как задачи были поставлены командованию 17-го танкового корпуса на 1 июля 1942г?
- Чем закончилась атака 174-й танковой бригады 17-го танкового корпуса?
- Почему 66-я танковая бригада 17-го танкового корпуса не поддержала наступление?
- Как действовали 115-я и 116-я танковые бригады, переданные в подчинение командира 17-го танкового корпуса?
- Как противнику удалось отбросить 66-ю танковую бригаду?
- Каковы были итоги дня для дивизии "Великая Германия"?
- Как потери понесли противники?

Предыдущие части.
О событиях предшествующих операции "Блау". Дело майора Райхеля:
https://youtu.be/BIdwdkT2qFI
О событиях предшествующих операции "Блау". Подготовка к сражению:
https://youtu.be/lp0GDeomPcI
Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии:
https://youtu.be/N-IvpoVPqMM
Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии, бои в глубине обороны:
https://youtu.be/Q3_N8iEuWj8
Операция "Блау". Накануне танкового сражения под Горшечным:
https://youtu.be/ucaMffdZ_nU
Операция "Блау". Начало танкового сражения под Горшечным.
https://youtu.be/IQuY1aJLAes

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kqb61Xizjjc
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