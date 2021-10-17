Движение без опасности (1986)
Движение без опасности
Сюжеты: о появлении первых автомобильных дорог в России и истории дорожно-транспортных происшествий; интервью с ветераном Госавтоинспекции Алексеем Кормилициным; начальник отдела Главного управления ГАИ МВД СССР Виталий Комаров и заместитель начальника лаборатории ВНИИ МВД СССР, полковник Михаил Афанасьев рассказывают о новой редакции правил дорожного движения; о подготовке автомобиля к осенне-зимнему периоду говорит организатор трюковых съемок киностудии "Мосфильм" Александр Аристов; о проблемах в работе техцентра "Варшавский".
Главная редакция пропаганды 1986