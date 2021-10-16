Битва под Прохоровкой входит в число самых известных сражений Великой Отечественной войны. Воспоминания участников, отчеты командования, сотни научных работ и публикаций в СМИ. Несмотря на это, обстоятельства масштабной танковой битвы (в которой с обеих сторон, по разным оценкам, приняли участие от одной до полутора тысяч танков и самоходных установок) до сих пор вызывают громкие споры и в России, и на Западе.

Ведущий Андрей Бурковский отправляется на знаменитое Прохоровское поле, чтобы понять, что именно там происходило в июле 1943 года. Он выяснит, правдивы ли слухи о беспрецедентном количестве танков, задействованных в сражении, и действительно ли именно здесь решился исход Курской битвы, ставшей переломным событием во всей Великой Отечественной Войне и открывшей советским войскам дорогу к освобождению Европы от фашизма.