Главная » Видео, История, Мировоззрение

Не факт. Прохоровское сражение: правда и вымысел

96 3

Битва под Прохоровкой входит в число самых известных сражений Великой Отечественной войны. Воспоминания участников, отчеты командования, сотни научных работ и публикаций в СМИ. Несмотря на это, обстоятельства масштабной танковой битвы (в которой с обеих сторон, по разным оценкам, приняли участие от одной до полутора тысяч танков и самоходных установок) до сих пор вызывают громкие споры и в России, и на Западе.

Ведущий Андрей Бурковский отправляется на знаменитое Прохоровское поле, чтобы понять, что именно там происходило в июле 1943 года. Он выяснит, правдивы ли слухи о беспрецедентном количестве танков, задействованных в сражении, и действительно ли именно здесь решился исход Курской битвы, ставшей переломным событием во всей Великой Отечественной Войне и открывшей советским войскам дорогу к освобождению Европы от фашизма.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mYiWrnLjbg0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Т-34 – «танковый кошмар» Вермахта
Книга заклинаний. Книга Велеса
Обыкновенные зомби. Как работает ложь
Глава 2. Истинная суть исторической катастрофы России конца ХХ столетия. Сокрытое предтече исторической национальной катастрофы России.
Про монголов-самодуров и про их лошадей с GPS и турбонаддувом
Гром камень или подводная лодка в степях Украины?
Физика: контрольный "выстрел" в голову Эйнштейна
7 ноября- День Великой Октябрьской социалистической революции
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 27818 5016
    Русофил час назад

      Прохоровское сражение:НЕ правда и вымысел

      • 20211 15491
        SergeevРусофил пять минут назад

          Почему? Есть документы которые подтверждают сам факт танкового сражения под Прохоровкой. А вот как было на самом деле, тут свидетельства и той и другой стороны, разнятся.

      • 20252 15000
        Владимир только что

          Все как всегда потомки немецких фашистов и амеровские буржуины совместно со своими пособниками из русофилистых хохлов из россиянских СМИ рубахи рвут по любому поводу лишь бы доказать ,что сталинский СССР никого не победил. Ну уж очень они его бояться. В реальности Сталин требовал суда над Ротмистровым совершенно правильно, т.к. не было никакой необходимости бросать танковую армию во встречный бой, но ” полководцы” перепугались ,что немцы прорвал третью линию и вместо того чтобы усилить оборону бросили танковую армию Ротмистрова в неподготовленную контратаку в результате чего понесли большие потери влюдях и технике и не хватило резервов для развития наступления на южном участке, поэтому и рассказывают о “великом Прохоровском сражении” решившем все в Курской операции. Но Ротмистров то виноват только в бездарном выполнении бездарного приказа ,который ему отдали вышестоящим начальники. И Сталин хотел раскрутить всю эту банду “великих полководцев” заведя дело на Ротмистрова , но тут тов. Жуков понял что горит и под его задницей и прикрыл Ротмистрова рассказивками о “великом” сражении поменявшем весь ход операции.

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru