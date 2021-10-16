Не факт. Прохоровское сражение: правда и вымысел
Битва под Прохоровкой входит в число самых известных сражений Великой Отечественной войны. Воспоминания участников, отчеты командования, сотни научных работ и публикаций в СМИ. Несмотря на это, обстоятельства масштабной танковой битвы (в которой с обеих сторон, по разным оценкам, приняли участие от одной до полутора тысяч танков и самоходных установок) до сих пор вызывают громкие споры и в России, и на Западе.
Ведущий Андрей Бурковский отправляется на знаменитое Прохоровское поле, чтобы понять, что именно там происходило в июле 1943 года. Он выяснит, правдивы ли слухи о беспрецедентном количестве танков, задействованных в сражении, и действительно ли именно здесь решился исход Курской битвы, ставшей переломным событием во всей Великой Отечественной Войне и открывшей советским войскам дорогу к освобождению Европы от фашизма.
Прохоровское сражение:НЕ правда и вымысел
Почему? Есть документы которые подтверждают сам факт танкового сражения под Прохоровкой. А вот как было на самом деле, тут свидетельства и той и другой стороны, разнятся.
Все как всегда потомки немецких фашистов и амеровские буржуины совместно со своими пособниками из русофилистых хохлов из россиянских СМИ рубахи рвут по любому поводу лишь бы доказать ,что сталинский СССР никого не победил. Ну уж очень они его бояться. В реальности Сталин требовал суда над Ротмистровым совершенно правильно, т.к. не было никакой необходимости бросать танковую армию во встречный бой, но ” полководцы” перепугались ,что немцы прорвал третью линию и вместо того чтобы усилить оборону бросили танковую армию Ротмистрова в неподготовленную контратаку в результате чего понесли большие потери влюдях и технике и не хватило резервов для развития наступления на южном участке, поэтому и рассказывают о “великом Прохоровском сражении” решившем все в Курской операции. Но Ротмистров то виноват только в бездарном выполнении бездарного приказа ,который ему отдали вышестоящим начальники. И Сталин хотел раскрутить всю эту банду “великих полководцев” заведя дело на Ротмистрова , но тут тов. Жуков понял что горит и под его задницей и прикрыл Ротмистрова рассказивками о “великом” сражении поменявшем весь ход операции.