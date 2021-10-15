Еще в 1763 году великий Ломоносов сказал: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». И в самом деле, разведанные там нефть, газ, золото, алмазы, уголь уже давно работают на экономику России. Но теперь еще заговорили и о меди.

«Сибирский медный рудник станет ключевым для мировой энергетики», — пишет французская газета Point о строящемся в Забайкалье Удоканском горнообогатительном комбинате. Запасы этого рудника составляют более 26 млн тонн меди. Заявлено, что это — крупнейшее еще нетронутое месторождение в России и третье по величине в мире.

Впервые об Удокане заговорили задолго до его открытия. В 1947 году член-корреспондент советской Академии наук Ю. Билибин, опираясь на результаты исследований, предположил, что между реками Витим и Оклема может залегать большое количество меди, сопоставимое с легендарным Медным поясом Центральной Африки. Прозорливые догадки Билибина так бы и остались догадками, если бы не помог случай.





Как открыли месторождение

В 1949 году в район Удоканских гор отправилась экспедиция, которая по заданию правительства искала уран. Началась холодная война с Западом, США грозили СССР атомной бомбой и стране для создания своего «ядерного щита» срочно был нужен уран. Уран в районе Удокана экспедиция не нашла, зато обнаружила огромное скопление медистых песчаников.

Первооткрывательницей Удоканского месторождения считается старший геолог Елизавета Бурова. В своих воспоминаниях она так описывает, как была сделана эта сенсационная находка: «Приступили к разведке рудопроявления урана. Группа: я, старший геолог Бурова Елизавета и оператор Бакланова Клавдия. Вышли ранним утром. Первая часть по руслу ключа, передвигаться сложно из-за гладких и скользких камней на дне, и вдруг, среди серо-коричневых камней я заметила ярко-зелёный обломок. От неожиданности чуть не упала. Клава вытащила камень из воды, рядом оказались ещё два таких же. Цвет был таким, какой характерен для сульфата меди. Первые же результаты превзошли все наши ожидания», — пишет в воспоминаниях Бурова.

Коллеги подшучивали над ней, говоря, что лучше было бы открыть месторождение на Луне — настолько дикой и далекой от населенных пунктов и транспортной инфраструктуры была местность.

Поэтому долгое время работы там даже не начинались — требовались колоссальные средства. Только в 2008 году — более чем через полвека после открытия месторождения — лицензию на его освоение получил Михайловский горно-обогатительный комбинат, входящий в холдинг «Металлоинвест» USM Holdings Алишера Усманова. Позже, в том же году, была создана отдельная «Байкальская горная компания», на которую и была переоформлена лицензия, а в декабре 2018 года Главгосэкспертиза одобрила строительство первой очереди горно-металлургического комплекса «Удокан».

На полную мощность комбинат заработает в будущем году. Годовая производительность первой очереди ГМК «Удокан» составит 12 млн тонн руды с последующим развитием до 48 млн тонн руды.

Строится комбинат в Забайкалье, в 6,5 тысячах километров восточнее Москвы. Работы по созданию рудника ведутся в тяжелейших условиях вечной мерзлоты, сильных бурь и снегопадов. Постоянно работают бульдозеры, которые останавливаются только тогда, когда столбики термометров падают ниже 25 градусов, а видимость— ниже 50 метров.

Для создания такого огромного комбината в таком месте пришлось построить электростанцию, чтобы получать электроэнергию для производства, проложить дорогу до ближайшего аэропорта, в котором до сих пор работает деревянный терминал. Кроме того, пришлось привезти 4 тысячи строителей из других регионов, поскольку в этих местах проживают лишь несколько сотен коренных обитателей — эвенков, традиционным занятием которых является оленеводство.





Медь — сырье будущего

Цены на медь в этом году взлетели на рекордную высоту — и не собираются останавливаться. «В течение следующих 15 лет спрос на медь вырастет на 30% по мере развития “зеленой” экономики», — считает Юлия Бучнева, аналитик Fitch Ratings.

Поскольку медь,благодаря своим термическим свойствам и электропроводности,играет важную роль в возобновляемой энергетике и «зеленых» технологиях,.

«Технологии использования возобновляемых источников энергии становятся более конкурентоспособными при высоких ценах на нефть, рассматриваемый сектор также очень сильно зависит от неблагородных металлов — включая медь, цены на которую побили все рекорды в начале этого года», — пишет Forbes.

Медь, один из лучших проводников электричества, широко используется в производстве электромобилей, ветрогенераторов и солнечных батарей. Особенно много меди нужно для морских ветроэлектростанций, которым для производства мегаватта энергии требуется 9,6 метрических тонн этого металла.

Немало меди потребляют и наземные ветроэлектростанции, а также установки, работающие на фотоэлектрических элементах, для которых соответствующие показатели составляют 4,3 и 5 тонн соответственно.

Из-за высокой теплопроводности медь используют при конструировании элементов систем охлаждения, отопления, кондиционирования. В сфере транспорта, а именно в трубопроводном, бесшовные медные трубы стали идеальным вместилищем для транспортировки по ним как воды, так и газа. Сплав золота и меди используют ювелиры, так как золото, само по себе, весьма мягкий металл, и изделия без примеси меди были бы крайне подвержены деформациям.

В связи с выявлением бактерицидного свойства меди, она в будущем имеет шансы получить широчайшее применение в медицине как для изготовления инструментов и рабочих поверхностей, так и для материала к обычным дверным ручкам.

Кстати, такие свойства меди были замечены уже давно, еще до революции в России дверные ручки обычно делали из меди.

Как полагают эксперты Forbes, рынок меди будет испытывать всё большее давление, так как, согласно прогнозам специалистов, технологии использования возобновляемых источников энергии будут демонстрировать быстрый рост в течение следующих трех десятилетий, что окажет немалое воздействие и на инвесторов, вкладывающих средства в соответствующий сектор.

Медь сегодня востребована во всем мире. «Удоканская медь» уже сейчас рассматривается азиатскими рынками, особенно в Китае, Южной Корее и Японии, где на нее отмечается особенно высокий спрос. Чтобы добраться до этих рынков, компания предполагает использовать Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), которая действует постоянно.





Огромный вклад в развитие России

Строительство Удоканского комбината мощностью до 12 миллионов тонн руды в год вдохнет жизнь в район, где он создается. После сдачи объекта здесь получат постоянную работу более двух тысяч человек. Квалифицированным специалистам требуется хорошее жилье и его уже строят. В общей сложности «вспомогательные» отрасли потребуют привлечения порядка десяти тысяч специалистов.

«Московский центр урбанистики» уже разработал концепцию развития поселка Новая Чара, где находится база строящей комбинат компании. Там фактически вырастет новый современный город. Предусмотрены медицинский комплекс с детской и взрослой поликлиниками, стационаром и вспомогательными помещениями. Спортивный центр площадью семь тысяч квадратных метров с тренажерами, залами единоборств, бассейном, раздевалками и тренерскими комнатами, Комьюнити-центр для культурных мероприятий, занятий кружков и студий, кинопоказов. Проектом предусмотрен также стадион с искусственным газоном, беговыми дорожками, воркаут-площадкой и другой инфраструктурой.

Как считает международное энергетическое консалтинговое агентство Wood Mackenzie, из-за перехода на возобновляемые источники энергии в ближайшие годы во всем мире сильно вырастет спрос на алюминий, медь и цинк. По подтвержденным запасам цинка Россия занимает 4-е место в мире после Китая, Перу и Австралии.

А что касается алюминия, то наша страна входит в тройку его крупнейших производителей в мире вместе с Китаем и Индией. А это значит, что именно от России во многом зависит будущее мировой «зеленой энергетики». Могущество России продолжает прирастать Сибирью!





