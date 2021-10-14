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Референдум о новой Конституции Белоруссии пройдет 22.02.2022

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Белорусские власти официально объявили, что всенародный референдум о принятии новой Конституции Белоруссии пройдет 22 февраля 2022-го года. Сейчас еще продолжается работа над текстом, который определит контуры будущей политической системы Белоруссии, которая будет существовать и после того, как Лукашенко уйдет на пенсию. Насколько она будет отличаться от той, что есть сейчас, будет видно после того, как представят финальный вариант текста, который будет вынесен на голосование.
Но как заявлял сам Лукашенко, новый основной закон будет несколько ограничивать полномочия президента и расширит возможности для политической деятельности с усилением роли парламента. В общем, будем посмотреть, ждать осталось недолго. От того, какой будет новая Конституция, беусловно зависят и интеграционные процессы в рамках Союзного Государства………………………..…………………………

PS. Еще из новостей про Белоруссию.

1. РФ поставит в Белоруссию оружия более чем на 1 млрд. долларов. Уже начались поставки закупленных комплексов ПВО С-400.
2. Белоруссия официально отказалась принимать мигрантов высылаемых из ЕС. "Циничная миграционная гибридная агрессия тирана Лукашенко против свободного мира продолжается!"
3. Подписку на экстремистские телеграм-каналы в Белоруссии планируют приравнять к содействию экстремизму. На самом деле нет. Такого не планируют, скорее набрасывают в соц.сетях и пугают змагаров используя произвольные трактовки нового анти-экстремистского законодательства.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7135947.html
Метки: белоруссия, лукашенко
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 27810 5008
    Русофил три часа назад

      22.02.2022
      Ктo oбнулит АГЛ?

    • 8015 5799
      чужой три часа назад

        Все. Не выдержала душа поэта позора мелочных обид. Включили печатный станок. Сейчас будем обьедаться впрок российскими продуктами по сдержанным ценам от Мишустина. Чтобы было недержание их на выходе из кризиса.

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