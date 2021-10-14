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Герой нашего времени. Михаил Лермонтов. Литература (1989)

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Передача из цикла "Литература" о романе М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени" и его главном персонаже – Печорине. Произведения М.Ю.Лермонтова звучат в исполнении народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Съемки проходили в Доме-музее М.Ю.Лермонтова в Москве.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1989

Автор сценария – Игорь Виноградов (литературовед)
Режиссер – Маргарита Копылова
Ведущий – Игорь Виноградов (литературовед)
Актер – Сергей Юрский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l3hf-GAGDkU
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