Герой нашего времени. Михаил Лермонтов. Литература (1989)
Передача из цикла "Литература" о романе М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени" и его главном персонаже – Печорине. Произведения М.Ю.Лермонтова звучат в исполнении народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Съемки проходили в Доме-музее М.Ю.Лермонтова в Москве.
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1989
Автор сценария – Игорь Виноградов (литературовед)
Режиссер – Маргарита Копылова
Ведущий – Игорь Виноградов (литературовед)
Актер – Сергей Юрский