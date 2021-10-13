Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» - один из аргументов, почему США до сих пор пытается выбирать выражения при диалоге с Россией. Несмотря на все бахвальство своим вооружением и критику российских достижений в сфере обороны, факт остается фактом – лучше медведя не злить.

Даже одна такая ракета способна обрушить планы противника, однако в российском военном ведомстве готовят неприятелю еще один сюрприз. Речь идет о так называемом «пчелином рое», когда по позиции врага проводится залповый пуск ракет, в данном случае «Цирконов».

О механизме этого тактического удара рассказал военный обозреватель Дмитрий Литовкин:

«Цель может видеть только одна. Она и организует нападение, передав информацию, где находится жертва и кто ее охраняет. Затем машины решат, кто атакует, а кто отвлекает огонь ПВО на себя. Уничтожив главную цель в ордере, ракеты перераспределят роли и снова начнут жалить выживших»

Трудно поверить, что военные технологии дошли до такого уровня. Ракеты сами решают, сами летят, сами решают между собой, кто будет атаковать…фантастика, ставшая реальностью. Причем эти ракеты не сможет засечь ни одна система ПВО, что уже делает неприятеля полностью беззащитным.

Само собой, имея при себе такое оружие корабли ВМФ станут практически неуязвимыми.