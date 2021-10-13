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Метро как двигатель торговли

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Новшества киевского метрополитена.
Живо напомнило крымские электрички 90-х, но даже там все было не настолько запущено.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7131617.html
Метки: Метро, Украина, юмор
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