Главная » Родителям и детям

Дружная команда – залог эффективной работы: в «Артеке» обсудили программу развития на ближайшие 4 года

57 0

%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA.jpgВ «Артеке» завершилась сессия, на которой были определены основные стратегии развития Международного детского центра до 2025 года. Во главе с директором Константином Федоренко педагоги, психологи, методисты и медиаменеджеры обсудили в неформальной обстановке, что ждёт МДЦ в ближайшее время.

Современные технологии всё больше внедряются в жизнь человека и меняют её. Подобные изменения коснулись и сферы детского отдыха. С новыми реалиями приходится считаться и «Артеку».

На сессии было принято решение, что ключевым фактором для эффективного развития сегодня является квалификация и мотивация работников МДЦ. С ними поделились полезными инструментами совершенствования профессиональных навыков. Это должно помочь работникам «Артека» находить новые возможности, развивать свой потенциал и в дальнейшем обеспечивать эффективную работу центра.

Польза от подобного формата ощутимая. Сотрудники «Артека» посмотрели друг на друга по-новому, поняли, как лучше взаимодействовать и поддерживать позитивную атмосферу. Практика показывает, что в слаженной команде рабочие вопросы решаются быстрее.

Каждый участник сессии имел возможность высказать своё мнение и предложить идеи по всем блокам стратегии развития. Благодаря этому, было рассмотрено максимальное количество вариантов решения основных вопросов.

«Артек» сегодня

«Артек» – это комплекс из 9 детских лагерей, который имеет собственную образовательную программу и уникальную инфраструктуру. Попасть сюда можно как за деньги, так и бесплатно по одной из нескольких конкурсных программ.

  • 32 280 детей будет принято в 2021 году
  • 218 га общей площади
  • 102 га парков
  • 86 партнёрских организаций

Во время учебного года дети приобретают знания и практические навыки в школе детского центра. Образовательная программа включает в себя не только школьные уроки, но и экскурсии в музеи, парки и по берегу Чёрного моря. Реализовать творческий потенциал можно в одной из студий или в профильном отряде.

  • 1200 мест в школе
  • 500 вожатых
  • 100 учителей
  • 94 тематические образовательные программы
  • 60 студий дополнительного образования 

Без движения ребята тоже не останутся. В «Артеке» есть возможность заняться практически любым видом спорта на спортивных площадках и кортах, во Дворце спорта, на стадионе, в верёвочном парке и на скалодроме.

  • 2 закрытых бассейна во Дворце спорта
  • 3 открытых бассейна
  • 7 физкультурно-оздоровительных программ
  • 9 спортивных площадок
  • 7 000 человек вмещает центральный стадион

Поддерживать силы после активного отдыха помогает полноценное питание. На «шведском столе» МДЦ дети могут выбрать один из трёх комплексов, тщательно продуманных технологами и диетологами профессионального комбината питания. Голодным точно никто не останется, так как норма питания специально повышена на 20-25% с сохранением баланса БЖУ. В рационе присутствует много свежих фруктов и овощей и совсем нет свинины, острых и солёных блюд, а также термически необработанной молочной продукции.

  • 1 место в России по организации питания детей среди летних лагерей
  • 4 часа максимум между приёмами пищи
  • 5 приёмов пищи в день
  • 3 комплекса питания на выбор
  • 20-25% сверх нормы питания

Метки: Артек
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-270 за 18 августа 2012
Бэкграунд, выпуск-300 за 6 апреля 2013
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
Русская артель. Невостребованный опыт.
Новости Украины и Новороссии 25 мая 2017
Новости Украины и Новороссии 22 сентября 2020
Письмо читателя. ММЗ «Авангард»
Иван IV Васильевич Грозный - прародитель Российской империи

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru