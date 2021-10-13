Дружная команда – залог эффективной работы: в «Артеке» обсудили программу развития на ближайшие 4 года
В «Артеке» завершилась сессия, на которой были определены основные стратегии развития Международного детского центра до 2025 года. Во главе с директором Константином Федоренко педагоги, психологи, методисты и медиаменеджеры обсудили в неформальной обстановке, что ждёт МДЦ в ближайшее время.
Современные технологии всё больше внедряются в жизнь человека и меняют её. Подобные изменения коснулись и сферы детского отдыха. С новыми реалиями приходится считаться и «Артеку».
На сессии было принято решение, что ключевым фактором для эффективного развития сегодня является квалификация и мотивация работников МДЦ. С ними поделились полезными инструментами совершенствования профессиональных навыков. Это должно помочь работникам «Артека» находить новые возможности, развивать свой потенциал и в дальнейшем обеспечивать эффективную работу центра.
Польза от подобного формата ощутимая. Сотрудники «Артека» посмотрели друг на друга по-новому, поняли, как лучше взаимодействовать и поддерживать позитивную атмосферу. Практика показывает, что в слаженной команде рабочие вопросы решаются быстрее.
Каждый участник сессии имел возможность высказать своё мнение и предложить идеи по всем блокам стратегии развития. Благодаря этому, было рассмотрено максимальное количество вариантов решения основных вопросов.
«Артек» сегодня
«Артек» – это комплекс из 9 детских лагерей, который имеет собственную образовательную программу и уникальную инфраструктуру. Попасть сюда можно как за деньги, так и бесплатно по одной из нескольких конкурсных программ.
- 32 280 детей будет принято в 2021 году
- 218 га общей площади
- 102 га парков
- 86 партнёрских организаций
Во время учебного года дети приобретают знания и практические навыки в школе детского центра. Образовательная программа включает в себя не только школьные уроки, но и экскурсии в музеи, парки и по берегу Чёрного моря. Реализовать творческий потенциал можно в одной из студий или в профильном отряде.
- 1200 мест в школе
- 500 вожатых
- 100 учителей
- 94 тематические образовательные программы
- 60 студий дополнительного образования
Без движения ребята тоже не останутся. В «Артеке» есть возможность заняться практически любым видом спорта на спортивных площадках и кортах, во Дворце спорта, на стадионе, в верёвочном парке и на скалодроме.
- 2 закрытых бассейна во Дворце спорта
- 3 открытых бассейна
- 7 физкультурно-оздоровительных программ
- 9 спортивных площадок
- 7 000 человек вмещает центральный стадион
Поддерживать силы после активного отдыха помогает полноценное питание. На «шведском столе» МДЦ дети могут выбрать один из трёх комплексов, тщательно продуманных технологами и диетологами профессионального комбината питания. Голодным точно никто не останется, так как норма питания специально повышена на 20-25% с сохранением баланса БЖУ. В рационе присутствует много свежих фруктов и овощей и совсем нет свинины, острых и солёных блюд, а также термически необработанной молочной продукции.
- 1 место в России по организации питания детей среди летних лагерей
- 4 часа максимум между приёмами пищи
- 5 приёмов пищи в день
- 3 комплекса питания на выбор
- 20-25% сверх нормы питания