В «Артеке» завершилась сессия, на которой были определены основные стратегии развития Международного детского центра до 2025 года. Во главе с директором Константином Федоренко педагоги, психологи, методисты и медиаменеджеры обсудили в неформальной обстановке, что ждёт МДЦ в ближайшее время.

Современные технологии всё больше внедряются в жизнь человека и меняют её. Подобные изменения коснулись и сферы детского отдыха. С новыми реалиями приходится считаться и «Артеку».

На сессии было принято решение, что ключевым фактором для эффективного развития сегодня является квалификация и мотивация работников МДЦ. С ними поделились полезными инструментами совершенствования профессиональных навыков. Это должно помочь работникам «Артека» находить новые возможности, развивать свой потенциал и в дальнейшем обеспечивать эффективную работу центра.

Польза от подобного формата ощутимая. Сотрудники «Артека» посмотрели друг на друга по-новому, поняли, как лучше взаимодействовать и поддерживать позитивную атмосферу. Практика показывает, что в слаженной команде рабочие вопросы решаются быстрее.

Каждый участник сессии имел возможность высказать своё мнение и предложить идеи по всем блокам стратегии развития. Благодаря этому, было рассмотрено максимальное количество вариантов решения основных вопросов.

«Артек» сегодня

«Артек» – это комплекс из 9 детских лагерей, который имеет собственную образовательную программу и уникальную инфраструктуру. Попасть сюда можно как за деньги, так и бесплатно по одной из нескольких конкурсных программ.

32 280 детей будет принято в 2021 году

218 га общей площади

102 га парков

86 партнёрских организаций

Во время учебного года дети приобретают знания и практические навыки в школе детского центра. Образовательная программа включает в себя не только школьные уроки, но и экскурсии в музеи, парки и по берегу Чёрного моря. Реализовать творческий потенциал можно в одной из студий или в профильном отряде.

1200 мест в школе

500 вожатых

100 учителей

94 тематические образовательные программы

60 студий дополнительного образования

Без движения ребята тоже не останутся. В «Артеке» есть возможность заняться практически любым видом спорта на спортивных площадках и кортах, во Дворце спорта, на стадионе, в верёвочном парке и на скалодроме.

2 закрытых бассейна во Дворце спорта

3 открытых бассейна

7 физкультурно-оздоровительных программ

9 спортивных площадок

7 000 человек вмещает центральный стадион

Поддерживать силы после активного отдыха помогает полноценное питание. На «шведском столе» МДЦ дети могут выбрать один из трёх комплексов, тщательно продуманных технологами и диетологами профессионального комбината питания. Голодным точно никто не останется, так как норма питания специально повышена на 20-25% с сохранением баланса БЖУ. В рационе присутствует много свежих фруктов и овощей и совсем нет свинины, острых и солёных блюд, а также термически необработанной молочной продукции.