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Далекое назначение

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Поклонскую официально назначали или сослали (кому как нравится) послом в Кабо-Верде.
А сколько было разговоров про губернаторство в Севастополе, возвращение крымскую прокуратуру и так далее.
Но вместо Крыма будет Кабо-Верде. Теперь будет напрягать своим безудержным монархизмом местных негров. С другой стороны, год-два пропадет из федеральной повестки, а там может быть и послом в другое, не такое далекое государство отправят.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7131832.html
Метки: Африка, поклонская
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 19252 17930
    жора шапов 7 мин. назад

      Няша будет блистать среди негроидов.) Шикарное место для тихого отдыха на природе. И морская кухня-я-я !)

      • 19113 16007
        маринажора шапов только что

          такая сверхновость (как-то брахман отбирает всё третьестепенное ),поиспользованая Русским МИром и Малофеевым Няша (с заочным харьковским юробразованием ) отправили в Кабе Верде -там тепло ,как в Крыму родном.За кого бедняжка,похожая на миленькую дворняжку,только не цеплялась и за Гошу с Марией и Николаем 2 в т.ч. и даже год была замужем за статским советником из подмосковья и везде выперли .Какие злые мужики ,такую Няшу уделали.

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