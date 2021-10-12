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Открытым текстом 10.10.2021 – Анатолий Вассерман

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Новость на сайте – Академия Вассермана – https://ac.wasserman.su/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tVB6UlVA6W0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8000 5784
    чужой час назад

      Все. На Украине без отопления детсады, больницы и школы. Зато купили у Англии ледокол. В Одессе ледокол это круто. Можно ехать в Европу без визы.

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