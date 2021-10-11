Главная » Видео, Здоровье, История, Мировоззрение

Разоблачение ЛЖИВЫХ мифов О РУССКОМ ПЬЯНСТВЕ! – Кому выгодно нас спаивать?

101 0

Разоблачение ЛЖИВЫХ мифов О РУССКОМ ПЬЯНСТВЕ! – Кому выгодно нас спаивать?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q7ruL7NSDGo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
10 самых лживых мифов о «российско-украинских отношениях». Святослав Князев
А.Б. Мартиросян об очередных лживых мифах, направленных против СССР и Сталина
Кавказские мифы и их разоблачение
Сталин возвращается
Развенчание мифа о „русском патриоте” Н.И. Бухарине-2
Профилактика вредных привычек (алкоголь, табак и др.)
Опять они беснуются…
Проект имитации полётов на Луну - АСПид «Apollo Simulation Project»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru