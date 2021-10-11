Главная » Видео, Мировоззрение, Новые технологии

Наталья Ивановна Касперская о соцсетях, сборе данных и «цифровой гигиене»

40 0

Из аннотации.

Политика активно осваивает онлайн-пространство. Однако наряду с возможностью познакомить других с собственными взглядами интернет точно так же позволяет предпринять и незаконные действия, как, например, произошло в конце января в российском сегменте соцсети TikTok.

Своё мнение об этом высказала в эксклюзивном интервью RT Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch и председатель правления АРПП «Отечественный софт».

По её словам, в случае с TikTok для призывов к участию в несанкционированных митингах была использована новая технология.

Эксперт рассказала, в чём её суть, объяснила, почему не удаётся через штрафы повлиять на большинство представленных в России соцсетей, и что в этой связи можно предпринять.

Также она дала рекомендации по мерам безопасности в интернете.

***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5754836.html
Метки: дети, Интернет, касперская, митинг, политика, Россия, сеть, цифровая, человек
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Н.И. Касперская определила действия чубайсатых либералов как идиотские
Кто на самом деле написал ДОТУ и КОБ
Массовые протесты в США
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ
ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО: Антинародных деятелей в Госдуме необходимо заменять патриотически мыслящими депутатами
Всемирный Wi-Fi ближе чем кажется
Сибирь. Интуиция Родовая память. Деньги и Власть. Рудаков Сергей Анатольевич
Кому на Руси жить хорошо? 10 самых богатых кланов в России.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru