Давно известно, что Дракон – один из самых древних и почитаемых мифических образов. И мы привыкли воспринимать это как нечто само собой разумеющееся.

Но если задуматься, то откуда такое количество сказок, легенд и преданий об огромных драконах у разных народов мира? Их изображения встречаются повсеместно с глубокой древности, в том числе, на множестве гербов. Быть может, это память о древних динозаврах?



Но ведь, согласно официальной версии, человек современного типа появился не более 45-50 тысячелетий тому назад. К этому времени динозавры должны были давным-давно исчезнуть с лица Земли. Согласно официальной версии это произошло 170 – 65 млн. лет назад!..





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Из аннотации.