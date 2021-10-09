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Динозавры жили с нами совсем недавно?! Новые Факты

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Из аннотации.

Давно известно, что Дракон – один из самых древних и почитаемых мифических образов. И мы привыкли воспринимать это как нечто само собой разумеющееся.
Но если задуматься, то откуда такое количество сказок, легенд и преданий об огромных драконах у разных народов мира? Их изображения встречаются повсеместно с глубокой древности, в том числе, на множестве гербов. Быть может, это память о древних динозаврах?
Но ведь, согласно официальной версии, человек современного типа появился не более 45-50 тысячелетий тому назад. К этому времени динозавры должны были давным-давно исчезнуть с лица Земли. Согласно официальной версии это произошло 170 – 65  млн. лет назад!..




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5750273.html
Метки: археология, геология, Гипотеза, природа, хронология
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