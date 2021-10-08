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В преддверии ада. О работе специалистов по изучению Ключевского вулкана (1987)

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В преддверии ада. О работе специалистов по изучению Ключевского вулкана
На востоке Камчатки находится самый высокий и один из самых активных действующих вулканов в Евразии – Ключевская Сопка. Рассказывая о работе специалистов по изучению Ключевского вулкана, авторы фильма предупреждают о том, что не природные явления, а скорее человек может превратить нашу планету в пепел. Использованы исследования ученых СССР, США и ФРГ по климатическим последствиям "ядерной зимы".

#НаучноПопулярныйФильм
Камчатское ТВ, 1987

Автор сценария – Валерий Иванченко
Режиссер – Валерий Шишков
Оператор – Валерий Иванченко

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q_iEMrS9lb8
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