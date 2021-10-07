Провал отстранения Хрущёва от власти в 1957. Юрий Жуков
Какие перипетии были на пленуме ЦК в 1957 году? С помощью чего Хрущёв отстаивал свою власть? Что было за кулисами "оттепели"?
01:55 Что известно о попытке отстранить Никиту Сергеевича Хрущева в июне 1957 от должности первого секретаря? Кто ему помогал в этом противостоянии с партийной номенклатурой?
35:48 Зачем Н.С. Хрущев стремился раздуть партийный аппарат? Ведь такой громоздкой бюрократической государственной машиной трудно управлять?
38:58 В партии еще оставались образованные и трезвомыслящие люди, что их удерживало от радикального отстранения Н.С. Хрущева?