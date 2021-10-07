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КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? Почему нам НАСАЖДАЮТ миф о РУССКОМ ПЬЯНСТВЕ? Реальная история алкоголя на РУСИ!

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КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? Почему нам НАСАЖДАЮТ миф о РУССКОМ ПЬЯНСТВЕ? Реальная история алкоголя на РУСИ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vgFifRBtOug
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7797 6409
    Женечка 34 мин. назад

      Наши нордические предки не пили вина, — не отрывая взгляда от дороги, ровным голосом проговорил Петр, — а опьяняли себя грибом мухомором.
      — Ты чя, — сказал Семен, — это ж помереть можно. Он ядовитый, мухомор. Во всех книгах написано.
      Петр грустно усмехнулся.
      — А ты посмотри, — сказал он, — кто эти книги пишет. Теперь даже фамилий не скрывают. Это, браток, нас специально спаивают. Я этим сукам каждый свой стакан вспомню. © В. Пелевин “Музыка со столба”
      https://m.youtube.com/watch?v=H1k4SVz0HPo

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