КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? Почему нам НАСАЖДАЮТ миф о РУССКОМ ПЬЯНСТВЕ? Реальная история алкоголя на РУСИ!
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? Почему нам НАСАЖДАЮТ миф о РУССКОМ ПЬЯНСТВЕ? Реальная история алкоголя на РУСИ!
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? Почему нам НАСАЖДАЮТ миф о РУССКОМ ПЬЯНСТВЕ? Реальная история алкоголя на РУСИ!
Наши нордические предки не пили вина, — не отрывая взгляда от дороги, ровным голосом проговорил Петр, — а опьяняли себя грибом мухомором.
— Ты чя, — сказал Семен, — это ж помереть можно. Он ядовитый, мухомор. Во всех книгах написано.
Петр грустно усмехнулся.
— А ты посмотри, — сказал он, — кто эти книги пишет. Теперь даже фамилий не скрывают. Это, браток, нас специально спаивают. Я этим сукам каждый свой стакан вспомню. © В. Пелевин “Музыка со столба”
https://m.youtube.com/watch?v=H1k4SVz0HPo