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Картинки с выставки

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01. 1861. Алексей Николаевич Тютчев с женой Анной Иосифовной и дочерьми Анной Алексеевной и Марией Алексеевной. Ярославская гуерния
01. 1861. Алексей Николаевич Тютчев с женой Анной Иосифовной и дочерьми Анной Алексеевной и Марией Алексеевной. Ярославская губерния

02. 1864. Миша и Леля Каверзневы. Смоленская губ., Смоленский уезд
02. 1864. Миша и Леля Каверзневы. Смоленская губ., Смоленский уезд

03. 1867. Горавский Аполлинарий Гиляриевич. Женский портрет
03. 1867. Горавский Аполлинарий Гиляриевич. Женский портрет

04. 1867. Портрет Софьи Алексеевны Бобринской. Москва
04. 1867. Портрет Софьи Алексеевны Бобринской. Москва

05.1877. Бергамаско Карл Иванович. Портрет О.Д. Тютчевой в детстве
05.1877. Бергамаско Карл Иванович. Портрет О.Д. Тютчевой в детстве

06. 1898. На прогулке.
06. 1898. На прогулке

07. 1884. Портрет Ольги Дмитриевны Тютчевой в малороссийском костюме
07. 1884. Портрет Ольги Дмитриевны Тютчевой в малороссийском костюме

08. 1870-е. А.О. Карелин. Девушки с альбомами
08. 1870-е. А.О. Карелин. Девушки с альбомами

09. 1875. А.О. Карелин. Портрет герцога Эдинбургского
09. 1875. А.О. Карелин. Портрет герцога Эдинбургского

10. 1897. Николай Петров «Интересное письмо»
10. 1897. Николай Петров «Интересное письмо»

10. 1898. Андрей Мазурин «Без названия»
11. 1898. Андрей Мазурин «Без названия»

11. 1890-е. Езучевский Дмитрий Петрович. На палубе
12. 1890-е. Езучевский Дмитрий Петрович. На палубе

12. 1907. Портрет Надежды Дмитриевны Петровой в подвенечном платье.
13. 1907. Портрет Надежды Дмитриевны Петровой в подвенечном платье

13. 1907. Сергей Лобовиков «Дедова радость».
14. 1907. Сергей Лобовиков «Дедова радость»

14. 1907. Сергей Лобовиков «Закат»
15. 1907. Сергей Лобовиков «Закат»

15. 1908. Сергей Лобовиков «Домовница»
16. 1908. Сергей Лобовиков «Домовница»

16. 1909. В тени ветвей. Портрет Ольги Александровны Петровой, племянницы фотографа-пиктореалиста Н.А. Петрова, в саду. Елец
17. 1909. В тени ветвей. Портрет Ольги Александровны Петровой, племянницы фотографа-пиктореалиста Н.А. Петрова, в саду. Елец

17. 1909. Портрет мальчика
18. 1909. Портрет мальчика

18. 1910. Веденисов Петр Иванович. Коля Козаков и собака Джипси. Ялта
19. 1910. Веденисов Петр Иванович. Коля Козаков и собака Джипси. Ялта

19. 1910. Веденисов Петр Иванович. Коля, Вера, Таня, Лиза и Наташа Козаковы. Ялта
20. 1910. Веденисов Петр Иванович. Коля, Вера, Таня, Лиза и Наташа Козаковы. Ялта

20. 1910. Веденисов Петр Иванович. Таня, Наташа, Коля и Лиза Козаковы, Вера Николаевна Веденисова и Елена Францевна Базилева
21. 1910. Веденисов Петр Иванович. Таня, Наташа, Коля и Лиза Козаковы, Вера Николаевна Веденисова и Елена Францевна Базилева

21. 1910-е. Семейный портрет
22. 1910-е. Семейный портрет

22. 1911. Веденисов Петр Иванович. Андрей Александрович Козаков
23. 1911. Веденисов Петр Иванович. Андрей Александрович Козаков

23. 1914. Веденисов Петр Иванович. Вера Козакова в народном костюме
24. 1914. Веденисов Петр Иванович. Вера Козакова в народном костюме

25. 1916. Шокин Леонид Владимирович. Танец
25. 1916. Шокин Леонид Владимирович. Танец

24. 1915. Портрет Ольги Воронец, дочери оперной певицы Екатерины Дмитриевны Воронец-Монтвид. Киев
26. 1915. Портрет Ольги Воронец, дочери оперной певицы Екатерины Дмитриевны Воронец-Монтвид. Киев
Источник: https://humus.livejournal.com/8015880.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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