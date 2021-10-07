Картинки с выставки
01. 1861. Алексей Николаевич Тютчев с женой Анной Иосифовной и дочерьми Анной Алексеевной и Марией Алексеевной. Ярославская губерния
02. 1864. Миша и Леля Каверзневы. Смоленская губ., Смоленский уезд
03. 1867. Горавский Аполлинарий Гиляриевич. Женский портрет
04. 1867. Портрет Софьи Алексеевны Бобринской. Москва
05.1877. Бергамаско Карл Иванович. Портрет О.Д. Тютчевой в детстве
06. 1898. На прогулке
07. 1884. Портрет Ольги Дмитриевны Тютчевой в малороссийском костюме
08. 1870-е. А.О. Карелин. Девушки с альбомами
09. 1875. А.О. Карелин. Портрет герцога Эдинбургского
10. 1897. Николай Петров «Интересное письмо»
11. 1898. Андрей Мазурин «Без названия»
12. 1890-е. Езучевский Дмитрий Петрович. На палубе
13. 1907. Портрет Надежды Дмитриевны Петровой в подвенечном платье
14. 1907. Сергей Лобовиков «Дедова радость»
15. 1907. Сергей Лобовиков «Закат»
16. 1908. Сергей Лобовиков «Домовница»
17. 1909. В тени ветвей. Портрет Ольги Александровны Петровой, племянницы фотографа-пиктореалиста Н.А. Петрова, в саду. Елец
18. 1909. Портрет мальчика
19. 1910. Веденисов Петр Иванович. Коля Козаков и собака Джипси. Ялта
20. 1910. Веденисов Петр Иванович. Коля, Вера, Таня, Лиза и Наташа Козаковы. Ялта
21. 1910. Веденисов Петр Иванович. Таня, Наташа, Коля и Лиза Козаковы, Вера Николаевна Веденисова и Елена Францевна Базилева
22. 1910-е. Семейный портрет
23. 1911. Веденисов Петр Иванович. Андрей Александрович Козаков
24. 1914. Веденисов Петр Иванович. Вера Козакова в народном костюме
25. 1916. Шокин Леонид Владимирович. Танец
26. 1915. Портрет Ольги Воронец, дочери оперной певицы Екатерины Дмитриевны Воронец-Монтвид. Киев