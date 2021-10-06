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Почему Сталин вывел СССР из ВОЗ?

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Как big pharma прямо влияет на глобальное здравоохранение? Почему СССР до поры не собирался иметь с ВОЗ никаких дел? Чьи интересы защищает ВОЗ сегодня? Ольга Четверикова рассказывает об истинном предназначении ВОЗ и его расхождении с декларируемыми целями.
Книга О. Четвериковой "За фасадом ВОЗ. Рокфеллер, Гейтс и заговор большой фармы против человечества" https://den-magazin.ru/utm/412
Книга М. Хадсона "Убийство Хозяина. Как финансовые паразиты разрушают экономику" https://den-magazin.ru/utm/411
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kt6_KyykUx0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27733 4947
    Русофил 53 мин. назад

      Есть такие сoбачки кoтoрые едят тoлькo cпец.кoрма и сдoхнут oт oбычнoй еды.
      Часть людей сделают и уже сделали такими

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