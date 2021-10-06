Почему Сталин вывел СССР из ВОЗ?
Как big pharma прямо влияет на глобальное здравоохранение? Почему СССР до поры не собирался иметь с ВОЗ никаких дел? Чьи интересы защищает ВОЗ сегодня? Ольга Четверикова рассказывает об истинном предназначении ВОЗ и его расхождении с декларируемыми целями.
Книга О. Четвериковой "За фасадом ВОЗ. Рокфеллер, Гейтс и заговор большой фармы против человечества" https://den-magazin.ru/utm/412
Книга М. Хадсона "Убийство Хозяина. Как финансовые паразиты разрушают экономику" https://den-magazin.ru/utm/411
Книги издательства "Наше Завтра" https://den-magazin.ru/utm/409
Встречи с авторами "ДеньТВ" https://den-magazin.ru/utm/410
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
"Наше Завтра" в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSJEPgDhx/
Подписывайтесь на телеграм-канал газеты "Завтра" https://t.me/gazeta_zavtra
Есть такие сoбачки кoтoрые едят тoлькo cпец.кoрма и сдoхнут oт oбычнoй еды.
Часть людей сделают и уже сделали такими