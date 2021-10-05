Российские учителя и их коллеги из более чем 100 стран мира отмечают сегодня Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Праздник был учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. Ранее, с 1965 по 1994 годы, в России он праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа президента РФ от 3 октября 1994 года День учителя у нас стали отмечать 5 октября, как и во всём мире.

Сегодня в России поздравления принимают примерно полтора миллиона человек. Как и всегда в нашей стране проходит конкурс на звание лучшего педагога года. В этом году в нём участвовали 85 конкурсантов, они были названы лучшими в своих регионах. Это люди, которые точно знают, как увлечь весь класс и сделать уроки яркими и запоминающимися. Жюри сначала выбрало 15 лауреатов, а к финишу подошла уже пятёрка призёров: учителя из Москвы, Казани, Хабаровска, Ставрополя и Тюмени. Победитель получит главный приз – большого хрустального пеликана.

«Хрустальный пеликан – это своеобразный педагогический “оскар”. И это огромная честь и ответственность его получить и идти дальше», – отметила Анастасия Шрамко, учительница русского и литературы лицея №14 им. В. Нургалиева (Ставрополь).

«В какой-то момент ощутил, что уже очень много получил от конкурса, получил дружбу с людьми из других регионов. Я надеюсь, что она сохранится», – сказал, в свою очередь, учитель физики школы №1520 им. Капцовых (Москва) Артём Барат.

Тем временем маркетплейс СберМаркет и агентство ResearchMe провели исследование и выяснили, какие подарки педагоги назвали самыми ценными ко Дню учителя. Аналитики опросили 1,2 тыс. учителей и родителей детей школьного возраста, чтобы узнать, как обе стороны относятся к подаркам по случаю этого праздника.

«Самым ценным учитель считает подарок, сделанный руками учеников, – так ответили 58% опрошенных», – говорится в документе. При этом 88% учителей каждый или почти каждый раз удивлены и тронуты подарком ученика.

Также желанным подарком являются сертификаты на косметику или услуги, о чём заявили 41% женщин и 21% мужчин, мелкая бытовая техника или гаджеты – для 19% мужчин и всего 9% женщин. Кроме того, в списке желаемых подарков женщины указали мелочи для дома: ароматические свечи, текстиль (22%) и вещи для рукоделия (17%), а мужчины – наборы продуктов (17%). Меньше всего учителя хотят получать в подарок цветы: 47% респондентов считают, что они стоят дорого, а вянут быстро.

Чаще всего учителя получают в подарок шоколад, конфеты и другие сладости – это отметили 58% опрошенных, а также цветы – их получают 13% учителей мужского пола и 36% женщин. Чуть более трети опрошенных (36%) вообще не получают подарков на «учительские праздники» – 1 сентября и День учителя. 15% преподносят единый подарок от класса, 17% – только от отдельных учеников. Учителя-мужчины почти в два раза реже получают подарки от учеников (52%), чем их коллеги-женщины (таких всего 29%), отмечается в материале.

По данным СберМаркета, как правило, учителям дарят: конфеты, сладкие подарочные наборы, шоколад, торты, пирожные, чай, кофе, подарочные наборы со средствами для лица и тела, волос.

«Так, с 26 сентября по 2 октября спрос на букеты в цветочных магазинах на СберМаркете вырос на 28% по сравнению с предыдущей неделей. Самые популярные – букет из эустомы (2 200 рублей) и букет из альстромерий (1 500 рублей). Спрос на популярные наборы конфет в конце сентября вырос в среднем в четыре раза. Покупатели чаще выбирают наборы молочного шоколада или ассорти, средняя стоимость которых – около 400 рублей», – указывают авторы исследования.

По материалам «Календаря событий», Первого канала, ТАСС