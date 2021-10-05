Андрей Иванов, Алексей Орлов

Разговор идёт о жизни простого человека, политиках высшего уровня и межгосударственных отношениях в Белоруси.

По словам Андрея Аркадьевича Иванова, он представляет единое Отечество от Бреста до Курил, и ратует о соединении дружественных народов и построении единой Державы. И сегодня мы услышим из первых уст о жизни в Белоруси, о похожести некоторых событий в этой стране с событиями соседних с ней стран, ранее входящих в единый союз, и их различии.

Так что же сейчас происходит в Белоруси, и каковы нюансы её жизни?…

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