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Реальная Беларусь

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Андрей Иванов, Алексей Орлов

Разговор идёт о жизни простого человека,  политиках высшего уровня и межгосударственных отношениях в Белоруси.
По словам Андрея Аркадьевича Иванова, он представляет единое Отечество от Бреста до Курил, и ратует о соединении дружественных народов и построении единой Державы. И сегодня мы услышим из первых уст о жизни в Белоруси, о похожести некоторых событий в этой стране с событиями соседних с ней стран, ранее входящих в единый союз, и их различии.
Так что же сейчас происходит в Белоруси, и каковы нюансы её жизни?…

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qh0e7wkxI84
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