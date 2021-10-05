С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», который доставит на Международную космическую станцию (МКС) российскую актрису и режиссера для съемок первого фильма в космосе. На МКС летят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров.

Пуск и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме, корабль выведен на орбиту, сообщил Роскосмос. Госкорпорация ведет прямую трансляцию полета.

Корабль «Союз МС-19» не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, командир корабля Антон Шкаплеров выполнил стыковку на ручном управлении.

Согласно трансляции Роскосмоса, при причаливании корабля к МКС отказали оба комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс». Подмосковный Центр управления полётами поручил Шкаплерову перейти на ручное управление.

После произведённой стыковки с модулем «Рассвет» экипаж проверит герметичность, обеспечит равное давление между кораблём и станцией, после чего откроет переходные люки.

Съемками фильма в космосе займутся студия Yellow Black and White и «Первый канал», о своих планах они сообщили осенью 2020 года. Фильм получил рабочее название «Вызов». Участники киносъемок в течение двух недель проходили предстартовую подготовку.

Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

Тем временем президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе сессии «Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы» сообщил, что отстаивание финансирования на развитие научной космонавтики является приоритетом, в противном случае существует риск отставания РФ в освоении Луны.

«Экономика не позволяет нам по всем направлениям [развиваться]. Поэтому очень важно выбрать приоритеты. Нам нужно определить небольшое число направлений, где мы можем стать лидерами и достаточно жестко занимать позиции по отстаиванию финансирования, чтобы лидерство утвердить. И, конечно, если мы в программе освоения Луны не сможем первыми разобраться в воде на южном полюсе и упустим этот приоритет – это будет совсем печально», – сказал Сергеев.

По его словам, одним из вызовов, который сейчас стоит перед космической наукой – то, что с большим трудом удается участвовать в борьбе за отстаивание того финансирования, которое предполагалось по федеральной космической программе.

«Я должен сказать, что мы последний год благодаря скоординированному действию с Роскосмосом все-таки, по-видимому, имеем финансирование до 15 млрд рублей в год и очень надеемся, что [оно будет сохранено]», – добавил президент РАН.

Федеральная космическая программа была принята в 2016 году на период 2016-2025 гг. Согласно изначальным планам, к настоящему времени финансирование космических исследований должно было составлять 15 млрд рублей. Однако не исключалось, что финансирование программы может быть уменьшено до 3-5 млрд рублей.

Ранее Роскосмос сообщил о переносе запуска «Луны-25» с октября 2021 года на май 2022 года. Перенос связан с необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки станции. Автоматическая станция должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.