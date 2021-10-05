А у нас российский газ. А у вас?

Газопровод «Турецкий поток» отрабатывает вложенные в него деньги.

1 октября начались поставки газа из Российской Федерации в Хорватию и Венгрию по южному маршруту – через Черное море и Турцию.

Открытым текстом напоминаю: на прокачку газа по трубе тратится в разы меньше энергии, чем на поддержание в жидком виде при доставке на то же расстояние. Поэтому биржевая цена сжиженного газа всегда выше, чем трубопроводного. Вдобавок сейчас весь сжиженный газ идет в Азию, куда переведена львиная доля мирового промышленного производства, и поэтому есть чем платить.

Зато в Европе при нынешних ценах даже подземные газохранилища невыгодно заполнять в ожидании зимы. В Германии распространяется видеоролик, обучающий, как согреться в квартире, где отключено отопление, да еще соседям помочь. Правда, показанные в кадре парафиновые свечи – один из самых дорогих видов топлива.

Открытым текстом сообщаю: для уверенности, что строительство трубопровода окупится, нужны долгосрочные контракты. Чиновники Европейского союза много лет подряд пытаются заставить подчиненные им страны перейти на биржевую торговлю, чтобы новых трубопроводов было поменьше: мол, невидимая рука рынка сама построит всю нужную инфраструктуру.

Контракт «Газпрома» с венгерским партнером, действовавший 25 лет, продлен еще на 15. Европейская комиссия может отменить его как противоречащий ее политике. Украина заявила, что контракт бьет по ее газотранспортной системе, где раньше газ шел в Венгрию.

Открытым текстом отмечаю: украинская часть советской газотранспортной системы еще дышит, но уже на ладан. В постсоветское время денег на ее ремонт почти не выделяют: почти все доходы от прокачки нашего газа в лучшем случае направляют в бюджет, а по большей части просто распиливают.

Венгры и хорваты просто заранее подготовились к неизбежному очередному провалу действующих на основе польской фальшивки «Украина – не Россия».

Пандемия в политике: действующая власть в Германии проиграла

Выборы нижней палаты федерального собрания Германии дали предсказуемый результат — смену лидера.

Избиралось семьсот тридцать пять депутатов. Социал-демократическая партия получила 206 мест — на 53 больше, чем на предыдущих выборах. Общегерманский Христианский демократический союз и его постоянный партнёр — баварский Христианский социальный союз — вместе упали на 50 мест — до 196. Небывалый подъём — на 51 депутата — у зелёных: 118. Свободные демократы поднялись всего на 14 — до 94. Альтернатива для Германии упала на 11 — до 83. У левой партии 39 депутатов — на 30 меньше прежнего. Один депутат от союза избирателей Южного Шлезвига прошёл по одномандатному округу. Прочие партии в бундестаг не попали.

Открытым текстом сообщаю: на всех выборах по ходу нынешней коронавирусной пандемии действующая власть серьёзно проигрывает. Вот и ХДС/ХСС упал с 32,9 % до 24,1 — худший результат в истории блока. Но ведь и социал-демократы уже восемь лет входят в правящую коалицию, занимали ключевые посты министров иностранных дел и финансов. А поднялись с 20,5 % до 25,7! Сумели вовремя сделать вид, что вирус чисто христианский, что ли?

Открытым текстом полагаю: проблема в слишком яркой главе правительства. Ангела Доротея Хорстовна Каснер (по первому мужу Меркель) стала символом всей власти, затмила социал-демократов. Вот массовое сознание и связало с нею все ошибки. Даже уход с поста главы партии не помог. Но главное — большой коалиции, скорее всего, больше не будет.

Социал-демократы попытаются создать правительство с участием свободных демократов и зелёных. А те думают как велят из Брюсселя и Вашингтона. То есть сделают всё возможное для разрушения энергетики — значит, и промышленности — Германии. В том числе попробуют не запускать работу второй очереди «Северного потока». Мы покупателей нашего газа всегда найдём — тем более в Азии он ещё дороже, чем в Европе. А вот Германию жаль.