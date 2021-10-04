Месть, отложенная на 1000 лет. Как сложилась одна из главных цивилизаций Европы | Ноомахия | Дугин
Греческая цивилизация – наши прямые предки и в культуре и в структуре мышления. Она началась, когда воинственные кочевники-индоевропейцы, дети солнца, вторглись в томное ночное царство Великой Матери, раскинувшееся по Восточному Средиземноморью. Они победили, но за победой последовало нечто совсем иное.
Александр Дугин продолжает свой цикл Ноомахия, раскрывающий перед нами глубинные основы мировых цивилизаций.