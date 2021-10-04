Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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По Дробышевскому (и согласно современным общепринятым представлениям, которые привиты наукой), предки, которые жили до нас в течение многих тысячелетий, были какие-то умственно недалекие, отсталые. Все упорно были суеверными или религиозными. Выполняли какие-то похоронные обряды. От которых с нынешней рациональной точки зрения толку никакого, в смысле непосредственной цели этих обрядов. То, что люди, которые, хоронили а сами оставались живыми, занимались таким образом деятельностью, которая имела культурный, идеологический, воспитательный характер, способствовала консолидации общества и преемственности; в конце концов, люди просто развлекались таким образом, как могли – это никто не будет отрицать. Однако, все-таки, кажется странным, если не невероятным, что все эти практики не имели совсем прямого эффекта, того, о котором думали и который ожидали хоронившие. Тысячелетиями вариации на одну и ту же тему (естественно, в различных формах, в зависимости от места и времени). Неужели всё предыдущее человечество было настолько глупо, что без конца тупо повторяло действия, которые не имели никакого оккультно-мистического эффекта? Кстати, современная западная наука существует всего ничего где-то четыреста лет. Известная история Древнего Египта, который Дробышевский третирует в своей лекции, насчитывает четыре тысячелетия. Столько не просуществовала ни одна империя (Римская, Византийская и проч.) и сопоставимо только с китайской цивилизацией. Так, может, наоборот, египтяне жили по-своему правильно? Заставка с изображением великих пирамид Гизы и Сфинкса демонстрирует примитивность точки зрения, которую озвучивает Дробышевский как гуманитарий и представитель официозной науки. Прямо на заставке видны следы водной эрозии (горизонтальные канавки) на теле Сфинкса, что свидетельствует о его возрасте в 7-11 тыс. лет (позднее воды там не было). Пирамиды Гизы никакие не гробницы фараонов, а высокотехнологичные сооружения, которые, вероятно, достались египтянам от предыдущей цивилизации. Внутренняя структура пирамид Гизы (форма, расположение и размеры полостей) соответствуют гигантскому передатчику инфразвука. К этому выводу уже пришли технари – специалисты в области физики (о чем можно прочитать, например, у Александра Никонова в книге «Исчезнувшие цивилизации»).