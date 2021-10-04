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1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 11

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1909. 8 ноября. Иван Черкашин возвращается с охоты. Умнак остров, село Никольское
1909. 8 ноября. Иван Черкашин возвращается с охоты. Умнак остров, село Никольское

1909. Март - апрель. Иннокентий Шепетин. Умнак остров
1909. Март – апрель. Иннокентий Шепетин. Умнак остров

1909. Март - апрель. Иннокентий Шепетин (фас). Умнак остров
1909. Март – апрель. Иннокентий Шепетин (фас). Умнак остров

1909. Март - апрель. Иннокентий Суворов. Умнак остров
1909. Март – апрель. Иннокентий Суворов. Умнак остров

1909. Март - апрель. Иннокентий Суворов (фас). Умнак остров
1909. Март – апрель. Иннокентий Суворов (фас). Умнак остров

1909. Март - апрель. Иннокентий Суворов (профиль). Умнак остров
1909. Март – апрель. Иннокентий Суворов (профиль). Умнак остров

1909. Март - апрель. Иван Черкашин (фас). Умнак остров
1909. Март – апрель. Иван Черкашин (фас). Умнак остров

1909. Март - апрель. Иван Крюков. Умнак остров
1909. Март – апрель. Иван Крюков. Умнак остров

1909. Март - апрель. Иван Крюков (фас). Умнак остров
1909. Март – апрель. Иван Крюков (фас). Умнак остров

1909. Иннокентий Черкашин. Умнак остров, село Никольское

1909. Иннокентий Черкашин (профиль). Умнак остров, село Никольское
1909. Иннокентий Черкашин (профиль). Умнак остров, село Никольское

1909. 28 июня. Игра подростков. Атту остров
1909. 28 июня. Игра подростков. Атту остров

1909. 22 июня. Игра в проволоку 6 фигур. Атту остров. (2)
1909. 22 июня. Игра в проволоку 6 фигур. Атту остров

1909. 22 июня. Игра в проволоку 6 фигур. Атту остров. (1)

1909. 22 июня. Игра в проволоку 6 фигур. Атту остров.

1909. 22 июня. Игра в проволоку 6 фигур. Атту остров. (4)

1909. 22 июня. Игра в проволоку 6 фигур. Атту остров. (3)

1909. 10 февраля. Иван Чубук. Андреяновские острова, Атка остров.
1909. 10 февраля. Иван Чубук. Андреяновские острова, Атка остров

1909. 10 февраля. Иван Чубук (профиль). Андреяновские острова, Атка остров
1909. 10 февраля. Иван Чубук (профиль). Андреяновские острова, Атка остров

1909. 5 ноября. Иван Суворов (фас). Умнак остров
1909. 5 ноября. Иван Суворов (фас). Умнак остров

1909. 5 ноября. Иван Суворов (профиль). Умнак остров

Источник: https://humus.livejournal.com/8010378.html
Метки: история, Россия, США, фото, экспедиция, этнография
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