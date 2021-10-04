1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 11
1909. 8 ноября. Иван Черкашин возвращается с охоты. Умнак остров, село Никольское
1909. Март – апрель. Иннокентий Шепетин. Умнак остров
1909. Март – апрель. Иннокентий Шепетин (фас). Умнак остров
1909. Март – апрель. Иннокентий Суворов. Умнак остров
1909. Март – апрель. Иннокентий Суворов (фас). Умнак остров
1909. Март – апрель. Иннокентий Суворов (профиль). Умнак остров
1909. Март – апрель. Иван Черкашин (фас). Умнак остров
1909. Март – апрель. Иван Крюков. Умнак остров
1909. Март – апрель. Иван Крюков (фас). Умнак остров
1909. Иннокентий Черкашин (профиль). Умнак остров, село Никольское
1909. 28 июня. Игра подростков. Атту остров
1909. 22 июня. Игра в проволоку 6 фигур. Атту остров
1909. 10 февраля. Иван Чубук. Андреяновские острова, Атка остров
1909. 10 февраля. Иван Чубук (профиль). Андреяновские острова, Атка остров
1909. 5 ноября. Иван Суворов (фас). Умнак остров